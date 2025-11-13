Грузовики Mercedes-Benz получат новое поколение систем помощи водителю

Озвучена главная мотивация такого обновления – повышение уровня активной безопасности на дорогах и раннее выявление потенциально опасных ситуаций. Об этом говорится в официальном сообщении производителя на странице сайта Daimler Truck AG.

В то же время разработчики подчеркивают, что "благодаря своим системам безопасности и помощи, а также функциям автоматизированного вождения, Mercedes-Benz Truck также вносит важный вклад в безопасность дорожного движения".

Active Brake Assist 6 Plus: еще более быстрая реакция на опасность

Новая система Active Brake Assist 6 Plus заменит предыдущую версию Active Brake Assist 6 и уже соответствует требованиям европейского регламента AEBS (Advanced Emergency Braking System), который вступит в силу в сентябре 2028 года.

Благодаря технологии 270-градусного обзора, объединяющей данные с нескольких сенсоров, система сможет еще быстрее реагировать на критические ситуации на дороге. Она эффективно предотвращает столкновения при скорости до 90 км/ч для транспортных средств и до 60 км/ч для пешеходов или велосипедистов.

Кроме того, обновленная версия четко сигнализирует о полной инициализации системы, повышая доверие водителя.

Attention Assist 2: интеллектуальный контроль внимания и усталости

Система Attention Assist 2 указывает на улучшенную систему мониторинга состояния водителя. Она помогает избегать аварий, своевременно подавая визуальные и звуковые предупреждения, если обнаруживает невнимательность или переутомление.

Благодаря инфракрасной камере, система анализирует положение головы, зрачков и даже частоту моргания или зевоты. Это позволяет оценивать уровень концентрации и определять, ли водитель смотрит на дорогу.

При этом все данные остаются в автомобиле и автоматически удаляются через 15 минут - что гарантирует полную конфиденциальность.

Устойчивое развитие и цифровая трансформация

Обновление систем безопасности – лишь часть более широкой стратегии Mercedes-Benz Trucks по устойчивому развитию. Как подразделение Daimler Truck AG, компания активно работает над декарбонизацией грузовых перевозок, развивает электрические и водородные приводы, а также совершенствует цифровые сервисы.

Производственные мощности Mercedes-Benz Trucks расположены по всему миру, а новый глобальный центр запчастей в Гальберштадте (открыт в июле 2025 года) координирует поставки компонентов для грузовиков.

Безопасное и экологичное будущее перевозок

Благодаря инновационным системам Active Brake Assist 6 Plus и Attention Assist 2, Mercedes-Benz Trucks делает очередной шаг в направлении повышения безопасности, эффективности и ответственности перед окружающей средой.

Компания подтверждает свое лидерство в сфере инновационных грузовиков и задает стандарт безопасной транспортировки будущего.