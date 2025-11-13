Вантажівки Mercedes-Benz отримають нове покоління систем допомоги водієві

Озвучено головну мотивацію такого оновлення – підвищення рівня активної безпеки на дорогах і раннє виявлення потенційно небезпечних ситуацій. Про це йдеться в офіційному повідомлення виробника на сторінці сайту Daimler Truck AG.

Водночас розробники підкреслюють, що "завдяки своїм системам безпеки та допомоги, а також функціям автоматизованого водіння, Mercedes-Benz Truck також робить важливий внесок у безпеку дорожнього руху".

Active Brake Assist 6 Plus: ще швидша реакція на небезпеку

Нова система Active Brake Assist 6 Plus замінить попередню версію Active Brake Assist 6 і вже відповідає вимогам європейського регламенту AEBS (Advanced Emergency Braking System), який набуде чинності у вересні 2028 року.

Завдяки технології 270-градусного огляду, що поєднує дані з кількох сенсорів, система зможе ще швидше реагувати на критичні ситуації на дорозі. Вона ефективно запобігає зіткненням при швидкості до 90 км/год для транспортних засобів і до 60 км/год для пішоходів чи велосипедистів.

Крім того, оновлена версія чітко сигналізує про повну ініціалізацію системи, підвищуючи довіру водія.

Attention Assist 2: інтелектуальний контроль уваги та втоми

Система Attention Assist 2 вказує на покращену систему моніторингу стану водія. Вона допомагає уникати аварій, своєчасно подаючи візуальні та звукові попередження, якщо виявляє неуважність або перевтому.

Завдяки інфрачервоній камері, система аналізує положення голови, зіниць і навіть частоту моргання чи позіхання. Це дозволяє оцінювати рівень концентрації та визначати, чи водій дивиться на дорогу.

При цьому усі дані залишаються в автомобілі і автоматично видаляються через 15 хвилин — що гарантує повну конфіденційність.

Сталий розвиток і цифрова трансформація

Оновлення систем безпеки — лише частина ширшої стратегії Mercedes-Benz Trucks щодо сталого розвитку. Як підрозділ Daimler Truck AG, компанія активно працює над декарбонізацією вантажних перевезень, розвиває електричні та водневі приводи, а також удосконалює цифрові сервіси.

Виробничі потужності Mercedes-Benz Trucks розташовані по всьому світу, а новий глобальний центр запчастин у Гальберштадті (відкритий у липні 2025 року) координує постачання компонентів для вантажівок.

Безпечне та екологічне майбутнє перевезень

Завдяки інноваційним системам Active Brake Assist 6 Plus і Attention Assist 2, Mercedes-Benz Trucks робить черговий крок у напрямку підвищення безпеки, ефективності та відповідальності перед довкіллям.

Компанія підтверджує своє лідерство у сфері інноваційних вантажівок і задає стандарт безпечного транспортування майбутнього.