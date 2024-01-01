Грузовой электромопед Lightfoot "привязали" к Солнцу

Недавно презентованный грузовой электрический скутер Lightfoot со встроенными солнечными панелями заряжает батареи непосредственно от солнца. Его разработала и изготовила компания Otherlab, надеясь на спрос курьерских служб, почтовой связи и других городских сфер услуг.

Электрический грузовой скутер Lightfoot, рассказывает rollingsunshine.com, имеет с обеих сторон за солнечными панелями мощностью 120 Вт большой багажный отсек. Его объемом достигает 45,2 л, что для такого транспортного средства довольно солидно.

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За этими панелями также скрыт большой аккумулятор емкостью 1,1 кВт-ч и встроенное зарядное устройство мощностью 600 Вт. Это на случай необходимости подключения к сети для более быстрой зарядки, чем от солнечных панелей.

Издалека скутер похож на большой чемодан, но едет очень быстро. Фото: rollingsunshine.com

Разработчики гарантируют 80-процентный заряд от настенной розетки 110 В за 90 минут. Солнечная зарядка, вероятно, будет накапливать энергию в батарею примерно на 7-8% в час, то есть примерно на 5 км пробега за час пребывания на солнце.

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Таким образом водители сферы услуг время от времени все еще будут полагаться на розетку. Ничего плохого в этом не усматривается, если учесть работу такого транспорта в несколько смен.

Фото: rollingsunshine.com

Производитель обещает аккумуляторный запас хода 60 км на одном заряде и уверяет о дополнительных 30 км запаса хода в день благодаря солнечным панелям. Таким образом скутер фактически может работать исключительно от солнечной батареи для скромных рабочих циклов в пределах упомянутых 30 км в день.

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"Если скутер вам нужен только для нескольких коротких поездок в день, то припаркуйте его у подъезда на солнце, и он всегда будет готов для вас. Таким образом для многих водителей это означает полный отказ от подзарядки от сети", – уверяют разработчики.

Фото: rollingsunshine.com

Имея максимальную скорость 32 км/ч, такой скутер может легально ездить по велосипедным дорожкам. При этом для его управления не нужно никакой дополнительной лицензии или регистрация.

Lightfoot разработан таким образом, чтобы с ним легко работать с минимальным количеством механических компонентов. Система с двойным двигателем полагается на двигатели-концентраторы вместо центрально установленных двигателей, что означает отсутствие цепей или ремней.

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Между этими двумя двигателями с номинальной мощностью 750 Вт (пиковая мощность 1 кВт) скутер должен достаточно быстро набирать скорость, расходуя почти 2000 Вт мощности.

Выход в продажу этого скутера ожидается в январе 2025 года. Ценник на Lightfoot в розницу уже озвучено – 4995 долларов США.

Фото: rollingsunshine.com