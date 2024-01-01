Вантажний електромопед Lightfoot "прив’язали" до Сонця

Нещодавно презентований вантажний електричний скутер Lightfoot з вбудованими сонячними панелями заряджає батареї безпосередньо від сонця. Його розробила й виготовила компанія Otherlab, сподіваючись на попит кур’єрських служб, поштового зв’язку та інших міських сфер послуг.

Електричний вантажний скутер Lightfoot, розповідає rollingsunshine.com, має з обох боків за сонячними панелями потужністю 120 Вт великий багажний відсік. Його об’ємом сягає 45,2 л, що для такого транспортного засобу доволі солідно.

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За цими панелями також прихований великий акумулятор місткістю 1,1 кВт-год та вбудований зарядний пристрій потужністю 600 Вт. Це на випадок потреби підключення до мережі для швидшої зарядки, ніж від сонячних панелей.

Здалеку скутер схожий на велику валізу, але їде дуже швидко. Фото: rollingsunshine.com

Розробники гарантують 80-процентний заряд від настінної розетки 110 В за 90 хвилин. Сонячна зарядка, ймовірно, накопичуватиме енергію в батарею приблизно на 7-8% на годину, тобто приблизно на 5 км пробігу за годину перебування на сонці.

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Таким чином водії сфери послуг час від часу все ще будуть покладатися на розетку. Нічого погано в цьому не вбачається, якщо врахувати роботу такого транспорту в кілька змін.

Фото: rollingsunshine.com

Виробник обіцяє акумуляторний запас ходу 60 км на одному заряді й запевняє про додаткові 30 км запасу ходу на день завдяки сонячним панелям. Таким чином скутер фактично може працювати виключно від сонячної батареї для скромних робочих циклів ви межах згаданих 30 км на день.

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"Якщо скутер вам потрібен лише для кількох коротких поїздок на день, то припаркуйте його біля під’їзду на сонці, і він завжди буде готовий для вас. Таким чином для багатьох водіїв це означає повну відмову від заряджання від мережі", – запевняють розробники.

Фото: rollingsunshine.com

Маючи максимальну швидкість 32 км/год, такий скутер може легально їздити велосипедними доріжками. При цьому для його управління не потрібно жодної додаткової ліцензії чи реєстрація.

Lightfoot розроблений таким чином, щоб з ним легко працювати з мінімальною кількістю механічних компонентів. Система з подвійним двигуном покладається на двигуни-концентратори замість центрально встановлених двигунів, що означає відсутність ланцюгів або ременів.

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Між цими двома двигунами з номінальною потужністю 750 Вт (пікова потужність 1 кВт) скутер має досить швидко набирати швидкість, витрачаючи майже 2000 Вт потужності.

Вихід у продаж цього скутера очікується в січні 2025 року. Цінник на Lightfoot у роздріб уже озвучено – 4995 доларів США.

Фото: rollingsunshine.com