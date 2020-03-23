Ответственность за трансформацию несут чешские студенты.

Чешская марка уже давно позволяет подрастающему поколению экспериментировать со своими серийными моделями и очередной студенческий шедевр обыгрывает тему модели, которая вряд ли когда-то появится в Skoda.

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Для материнского концерна Volkswagen даже одна модель в нетипичном формате – уже много. И все же, немецкий производитель решился на серийное производство кроссовера-кабриолета Volkswagen T-Roc. Это означает, что родстер "Шкода" навсегда останется в мечтах его создателей.

Родстер на базе Scala – уже седьмой проект чешского производителя и студентов профильного учебного заведения из Млада-Болеслава. Двадцать судентов-выпускников работают над автомобилем под руководством шеф-дизайнера Skoda Оливера Штефани уже несколько месяцев. Куратор уверяет, что не позволял практикантам пользоваться компьютерными программами для разработки дизайна автомобиля: "Несмотря на засилье компьютеров и симуляторов, рисование остается неотъемлемой частью работы дизайнера автомобилей", – отметил Штефани.

В ходе трансформации хэтчбек Scala лишился трех дверей, крыши и заднего дивана. Кроме того, для родстера разработали собственные бамперы, с шестиугольным патрубком выхлопной системы в заднем, позаимствовали у Octavia RS iV красивые большие колеса, а у Scala Monte Carlo – руль с кожаной отделкой и красной прострочкой. Это все, что позволяют разглядеть эскизы от Skoda, а больше деталей можно будет увидеть на "живом" автомобиле, который обещают показать в начале июня. Тогда же будет объявлено и имя для уникального родстера.

Напомним предыдущие шесть проектов: пикап Mountiaq (2019), кабриолет Sunroq (2018), багги Element (2017), купе Atero (2016), пикап FUNstar (2015) и спайдер CitiJet (2014).

Фото: концепты, созданные студентами Skoda Akademie / Skoda

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