Відповідальність за трансформацію несуть чеські студенти.

Чеська марка вже давно дозволяє підростаючому поколінню експериментувати зі своїми серійними моделями і черговий студентський шедевр обігрує тему моделі, яка навряд чи колись з’явиться у Skoda.

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Для материнського концерну Volkswagen навіть одна модель у нетиповому форматі – вже забагато. Та все ж, німецький виробник зважився на серійне виробництво кросовера-кабріолета Volkswagen T-Roc. Це означає, що родстер “Шкода” назавжди залишиться в мріях його творців.

Родстер на базі Scala – вже сьомий проект чеського виробника та студентів профільного навчального закладу з Млада-Болеслава. Двадцять судентів-випускників працюють над автомобілем під керівництвом шеф-дизайнера Skoda Олівера Штефані вже кілька місяців. Куратор запевняє, що не дозволяв практикантам користуватись комп’ютерними програмами для розробки дизайну автомобіля: “Незважаючи на засилля комп'ютерів і симуляторів, малювання залишається невід'ємною частиною роботи дизайнера автомобілів”, – зазначив Штефані.

У ході трансформації хетчбек Scala позбувся трьох дверей, даху і заднього дивану. Крім того, для родстера розробили власні бампери, з шестикутним патрубком вихлопної системи у задньому, запозичили у Octavia RS iV гарні великі колеса, а у Scala Monte Carlo – кермо з шкіряним оздобленням і червоною прострочкою. це все, що дозволяють розгледіти ескізи від Skoda, а більше деталей можна буде побачити на “живому” автомобілі, котрий обіцяють показати на початку червня. Тоді ж буде оголошено й ім’я для унікального родстера.

Нагадаємо попередні шість проектів: пікап Mountiaq (2019), кабріолет Sunroq (2018), баггі Element (2017), купе Atero (2016), пікап FUNstar (2015) та спайдер CitiJet (2014 року).

Фото: концепти, створені студентами Skoda Akademie / Skoda

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