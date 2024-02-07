Японский автопроизводитель заявил о масштабной отзывной кампании 750 114 автомобилей производства 2020- 2022 годов. Honda обнаружила проблему с датчиком веса в сиденьях - из-за ложных данных о весе водителя и пассажиров, которые он предоставляет, подушки безопасности срабатывают неправильно.

Конструктивной особенностью этого датчика является электронная плата с конденсаторами, которые, как оказалось, могут треснуть, что приводит к короткому замыканию и выходу из строя всего датчика.

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Из-за неисправности датчика, данные о весе переднего пассажира не доходят до блока управления дополнительной системой безопасности. Датчик веса, о котором идет речь, был изготовлен Aisin Electronics Illinois, американским дочерним предприятием Aisin Corporation.

Проблема безопасности заключается в несвоевременном развертывании фронтальных и коленных подушек безопасности переднего пассажира во время аварии, несмотря на присутствие человека меньшего по антропологическим параметрам за манекен, который используют в краш-тестах – например женщины или ребенка.

В этом случае подушки вообще не должны сработать, ведь они наносят больше вреда чем пользы. В случае неисправности датчика предупредительная лампа SRS засветится, а индикатор подушки безопасности пассажира останется выключенным.

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Компания начала получать первые гарантийные обращения от владельцев еще в 2020 году. Автопроизводитель вместе с представителями Aisin Electronics начали расследование, однако так и не обнаружили каких-либо дефектов или неисправностей.

Однако, расследование возобновилось через несколько месяцев, поскольку Honda продолжала получать гарантийные претензии от клиентов в США, которые утверждали, что датчики неисправны. В общем, компания получила 3834 претензии от американских водителей.

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В отчете, который опубликовала Honda, говорится, что в период с 13 июня 2020 года по 19 января 2024 года в адрес компании поступило достаточное количество жалоб, чтобы считать проблему серьезной. Инженеры компании обнаружили дефект платы датчика веса, и разработали для него улучшенную альтернативную плату.

Владельцы всех автомобилей, которые попали в отзывную кампанию, будут уведомлены об этом. С другой стороны, владельцы самостоятельно могут легко определить, попало ли их транспортное средство в отзывную кампанию, введя 17-значный VIN-код на веб-сайте автопроизводителя.

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В отзывную кампанию попали такие модели, как: Acura TLX (2020–2021), RDX (2020–2022), MDX (2020) и MDX (2022); Honda Passport, Pilot, Odyssey, Insight, HR-V, Fit, CR-V, Civic и Accord.