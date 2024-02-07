Японський автовиробник заявив про масштабну відкличну кампанію 750 114 автомобілів виробництва 2020- 2022 років. Honda виявила проблему з датчиком ваги в сидіннях – через хибні дані про вагу водія та пасажирів, які він надає, подушки безпеки спрацьовують неправильно.

Конструктивною особливістю цього датчика є електронна плата з конденсаторами, які, як виявилось, можуть тріснути, що призводить до короткого замикання та виходу з ладу усього датчика.

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Через несправність датчика, дані про вагу переднього пасажира не доходять до блоку управління додатковою системою безпеки. Датчик ваги, про який йде мова, був виготовлений Aisin Electronics Illinois, американським дочірнім підприємством Aisin Corporation.

Проблема безпеки полягає в несвоєчасному розгортанні фронтальних і колінних подушок безпеки переднього пасажира під час аварії, попри присутність людини меншої за антропологічними параметрами за манекен, який використовують у краш-тестах – наприклад жінки або дитини.

В цьому випадку подушки взагалі не повинні спрацювати, адже вони завдають більше шкоди ніж користі. У разі несправності датчика попереджувальна лампа SRS засвітиться, а індикатор подушки безпеки пасажира залишиться вимкненим.

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Компанія почала отримувати перші гарантійні звернення від власників ще у 2020 році. Автовиробник разом з представниками Aisin Electronics почали розслідування, проте так і не виявили будь-яких дефектів чи несправностей.

Однак, розслідування відновилося через кілька місяців, оскільки Honda продовжувала отримувати гарантійні претензії від клієнтів у США, які стверджували, що датчики несправні. Загалом, компанія отримала 3834 претензії від американських водіїв.

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У звіті, який опублікувала Honda, йдеться, що в період з 13 червня 2020 року по 19 січня 2024 року на адресу компанії надійшла достатня кількість скарг аби вважати проблему серйозною. Інженери компанії виявили дефект плати датчика ваги, та розробили для нього покращену альтернативну плату.

Власники усіх автомобілів, які потрапили у відкликну кампанію, будуть повідомлені про це. З іншого боку, власники самотужки можуть легко визначити, чи їх транспортний засіб потрапив у відкликну кампанію, ввівши 17-значний VIN-код на вебсайті автовиробника.

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У відкликну кампанію потрапили такі моделі, як: Acura TLX (2020–2021), RDX (2020–2022), MDX (2020) й MDX (2022); Honda Passport, Pilot, Odyssey, Insight, HR-V, Fit, CR-V, Civic та Accord.