Похоже на салон серийной модели, однако не исключено, что это внутреннее пространство концепта.

В Женеве японская компания покажет как минимум две новинки: предсерийную версию электрического хэтчбека на базе концепта Urban EV и прототип электрического пикапа. Интерьер какого из них нам показали сейчас – не понятно.

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Компания Honda распространила официальный тизер с изображением передней панели внутри неназванного электрокара. И хотя производитель не сообщает, внутрь которой машины нам разрешено заглянуть, изображения хэтчбека на экране наталкивает на мысль, что это как раз предсерийная машина на базе концепта Urban EV. Впрочем, не исключено, что это салон электрического пикапа – побратима Urban EV, названного Tomo.

Фото: концепт Honda Urban EV 2017 року, интерьер Urban EV и прототип пикапа Honda Tomo / Honda

Японцы решили удивить европейских покупателей минималистичным дизайном, которым ранее радовали лишь домашнюю аудиторию. Единственное, что в этом интерьере выглядит знакомо – это руль с несколькими кнопками быстрого доступа. Остальные функции мультимедийной системы и меню настроек автомобиля, вместе с приборами, вынесены на удлиненный экран, который занимает едва ли не всю переднюю панель машины.

Ожидается, что после дебюта в Женеве, новый электрический сити-кар Honda появится на европейском рынке до конца года.

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