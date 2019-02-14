Схоже на салон серійної моделі, однак не виключено, що це внутрішній простір концепта.

У Женеві японська компанія покаже як мінімум дві новинки: передсерійну версію електричного хетчбека на базі концепта Urban EV та прототип електричного пікапа. Інтер’єр котрого з них нам показали зараз – не зрозуміло.

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Компанія Honda поширила офіційний тизер з зображенням передньої панелі всередині неназваного електрокара. І хоча виробник не повідомляє, всередину якої машини нам дозволено зазирнути, зображення хетчбека на екрані наштовхує на думку, що це якраз передсерійна машина на базі концепту Urban EV. Втім, не виключено, що це салон електричного пікапа – побратима Urban EV, названого Tomo.

Фото: концепт Honda Urban EV 2017 року, інтер’єр Urban EV та прототип пікапа Honda Tomo / Honda

Японці вирішили здивувати європейських покупців мінімалістичним дизайном, яким раніше тішили лише домашню аудиторію. Єдине, що у цьому інтер’єрі виглядає знайомо – це кермо з кількома кнопками швидкого доступу. Решту функцій мультимедійної системи та меню налаштувань автомобіля, разом з приладами, винесено на видовжений екран, котрий займає ледь не усю передню панель машини.

Очікується, що пілся дебюту у Женеві, новий електричний сіті-кар Honda з’явиться на європейському ринку до кінця року.

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