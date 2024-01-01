Исследование светоотражающих жилетов выявило, что многие из них бракованные

Светоотражающие жилеты предназначены для защиты в экстренных ситуациях. Эксперты крупнейшего европейского сообщества мобильности ADAC провели исследование защитных жилетов, которые в темное время суток должны подсвечиваться в свете фар или фонарей. Выяснилось, что большинство из этих жилетов не отражают свет фар как положено (см. видео внизу). Более того, ADAC во второй раз протестировал их уже в нынешнем году, и снова результаты неутешительны.

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Результат лабораторных и полевых дорожных исследований шокировал: 60 процентов жилетов безопасности не соответствуют стандарту. Еще больше поразили образцы из онлайн-торговли: большинство предложений оказались непригодными к своим “обязанностям”.

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В Германии с 2014 года ношение жилетов повышенной видимости является обязательным для людей, которые выходят из машины на дорогу. Они предназначены для лучшей защиты людей в случае аварий, когда они покидают транспортное средство и находятся на проезжей части.

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По этой норме велосипедисты, мотоциклисты и дети с такими жилетами также становятся более заметными в движении, особенно в условиях плохой видимости.

Для нынешнего исследования эксперты организаций и привлеченных лабораторий взяли 25 жилетов от разных производителей. Пять экземпляров приобретено с полок дискаунтеров. Такие магазины с широким ассортиментом товаров по низким ценам также торгуют жилетами.

Жилет, знак аварийной остановки и аптечка должны быть в каждом авто. Фото: сайт images.t-online.de

Остальные 20 образцов заказали из интернета. Кроме Amazon и Kaufland, на этот раз были приобретены также жилеты из китайских интернет-магазинов Aliexpress, Temu и Shein. Кроме того, ADAC повторно протестировал жилеты, не прошедшие последнее испытание.

На этот раз исследовали лишь светоотражение жилетов. Вывод получился неутешительный: 60 процентов из 25 жилетов безопасности не прошли тест ADAC. Все они были заказаны через интернет. Образцы с китайских платформ Shein, Aliexpress и Temu также оказались хламом.

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Серьезные дефекты имели детские защитные жилеты. Было проверено четыре детских защитных жилета, два из которых не соответствовали стандарту (EN 17353). Бросается в глаза жилетка "LETTO & TAILOR", которая уже провалила тест 2024 года. Впоследствии производитель ответил на результаты улучшенной партией, которая прошла испытания. Но положительные наработки со временем пропали. В нынешнем тесте, примерно через год, детский жилет снова провалился.

Жилет "ZDQC", приобретенный через Amazon, также второй раз не соответствует стандарту. Ведь производители не сделали никаких усовершенствований.

Итоги исследований продукции производителей, сделанных уже в 2025 году. Инфографика: Авто24 по данным ADAC

А вот менее рейтинговые детские защитные жилеты от "Filmer" и "Korntex", продававшиеся в розничной сети магазинов, приятно удивили – соответствуют всем требованиям. Даже на расстоянии 100 метров светоотражающие полосы должны сиять ярко.

Таким образом, вывод для потребителя не очень приятный: большая часть доступных в Германии жилетов далеки от нормативных требований. А что уж говорить об украинских...

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Эксперты ADAC подготовили несколько советов. Итак, на что нужно обратить внимание.

Стоит покупать только те защитные жилеты, которые имеют вшитую этикетку, что указывает на их соответствие стандарту EN ISO 20471. Но даже в этом случае жилеты могут быть некачественными, поэтому все равно рекомендуется дополнительная визуальная проверка.

Если качественные жилеты упакованы в прозрачную пленку, то пленка почти не изменит степень отражения. Поэтому их можно проверить даже не распаковывая. По такому признаку часто можно определить, подходит ли жилет, еще до того, как его купить.

Также было заметно, что светоотражающие полосы жилетов, которые почти ничего не отражали, казались значительно грубее, чем те, что имели высокий уровень светоотражения.