Дослідження світловідбиваючих жилетів виявило, що багато з них браковані

Світловідбивні жилети призначені для захисту в екстрених ситуаціях. Експерти найбільшої європейської спільноти мобільності ADAC провели дослідження захисних жилетів, які в темну пору доби мають підсвічуватись у світлі фар чи ліхтарів. З'ясувалося, що більшість з цих жилетів не відбивають світло фар як належить (див. відео внизу). Щобільше, ADAC вдруге протестував їх уже в нинішньому році, і знову результати невтішні.

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Результат лабораторних та польових дорожніх досліджень шокував: 60 відсотків жилетів безпеки не відповідають стандарту. Ще більше вразили зразки з онлайн-торгівлі: більшість пропозицій виявились непридатними до своїх “обов’язків”.

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У Німеччині з 2014 року носіння жилетів підвищеної видимості є обов’язковим для людей, котрі виходять з машини на дорогу. Вони призначені для кращого захисту людей у разі аварій, коли вони залишають транспортний засіб і знаходяться на проїжджій частині.

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За цією нормою велосипедисти, мотоциклісти та діти з такими жилетами також стають більш помітними в русі, особливо в умовах поганої видимості.

Для нинішнього дослідження експерти організацій та залучених лабораторій взяли 25 жилетів від різних виробників. П'ять примірників придбано із полиць дискаунтерів. Такі магазини з широким асортиментом товарів за низькими цінами також торгують жилетами.

Жилет, знак аварійної зупинки та аптечка мають бути у кожному авто. Фото: сайт images.t-online.de

Решту 20 зразків замовили з інтернету. Крім Amazon і Kaufland, цього разу були придбані також жилети з китайських інтернет-магазинів Aliexpress, Temu і Shein. Крім того, ADAC повторно протестував жилети, що не пройшли останнє випробування.

Цього разу досліджували лише світловідбивання жилетів. Висновок вийшов невтішний: 60 відсотків із 25 жилетів безпеки не пройшли тест ADAC. Усі вони були замовлені через інтернет. Зразки з китайських платформ Shein, Aliexpress і Temu також виявилися непотребом.

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Серйозні дефекти мали дитячі захисні жилети. Було перевірено чотири дитячі захисні жилети, два з яких не відповідали стандарту (EN 17353). Впадає в око жилетка "LETTO & TAILOR", яка вже провалила тест 2024 року. Згодом виробник відповів на результати покращеною партією, яка пройшла випробування. Та позитивні напрацювання з часом пропали. У нинішньому тесті, приблизно через рік, дитячий жилет знову провалився.

Жилет "ZDQC", придбаний через Amazon, також вдруге не відповідає стандарту. Адже виробники не зробили жодних удосконалень.

Підсумки досліджень продукції виробників, зроблених вже у 2025 році. Інфографіка: Авто24 за даними ADAC

А ось менш рейтингові дитячі захисні жилети від "Filmer" та "Korntex", що продавалися у роздрібній мережі магазинів, приємно здивували – відповідають усім вимогам. Навіть на відстані 100 метрів світловідбиваючі смуги повинні сяяти яскраво.

Таким чином, висновок для споживача не вельми приємний: більша частина доступних в Німеччині жилетів далекі від нормативних вимог. А що вже говорити про українські...

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Експерти ADAC підготували кілька порад. Отож, на що потрібно звернути увагу.

Варто купувати лише ті захисні жилети, які мають вшиту етикетку, що вказує на їх відповідність стандарту EN ISO 20471. Але навіть у цьому випадку жилети можуть бути неякісними, тому все одно рекомендується додаткова візуальна перевірка.

Якщо якісні жилети упаковані в прозору плівку, то плівка майже не змінить ступінь відбиття. Тож їх можна перевірити навіть не розпаковуючи. Тому за цією ознакою часто можна визначити, чи підходить жилет, ще до того, як його купити.

Також було помітно, що світловідбиваючі смуги жилетів, які майже нічого не відбивали, здавалися значно грубішими, ніж ті, які мали високий рівень світловідбивання.