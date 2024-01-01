Из старого автобуса МАЗ сделали мобильную школу для пилотов

Подарок киевлян сделан в рамках городской программы “Защитник Киева”. Масштабную работу выполнили специалисты КП “Автотранспортное предприятие города Киева”. Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Слесари-ремонтники, сварщики, автомеханики, автоэлектрики и мотористы упомянутого коммунального предприятия впервые взялись за такой проект и выполнили его успешно.

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Мобильную школу операторов (пилотов) FPV-дронов сделали на базе старого автобуса МАЗ. Многоместную 12-метровую пассажирскую машину они практически освободили от старого кузова. По подобранным лекалам создали собственные выкройки и нарезали из стальных листов нужные по размеру и конфигурации пластины, которые затем наварили на базовый каркас.

Внутри салон выглядит совершенно иным. От пассажирского салона здесь почти ничего не осталось. Даже контур обогревателя конвекторного исполнения здесь проложили по другой схеме. Все внутри переделывалось под техусловия специализированной мобильной школы, начиная от пола и заканчивая системой освещения.

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Автобус имеет автономное питание от мощного генератора. Это позволяет мобильному учебному центру функционировать в любом месте без подключения к стационарной электросети.

Внутри созданы комфортные условия для обучения группы из девяти курсантов. Там на столах вдоль обоих бортов установлены ноутбуки с дистанционными пультами управления дронами. Есть и другие учебные гаджеты, технические средства.

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В кормовой зоне отдыха оборудована мини-кухня с машиной для приготовления кофе и другой кухонной атрибутикой. Там же установили большой монитор, а с правого борта разместили длинный диван.

Мебель, аксессуары, всякую атрибутику покупали, заказывали. Над обустройством работали дизайнеры, которых консультировали специалисты стационарных учебных центров по подготовке операторов FPV-дронов.

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Снаружи кузов дизайнеры разрисовали в соответствующей колористике. Визуально те элементы покраски издалека напоминают камуфляжную ливрею, что пригодится как маскировочный элемент даже в прифронтовых условиях.

Автобус-школа уже отбыл по назначению. Правда, куда именно он отправился по понятным причинам не сообщается. Главное, что он уже в работе и будет готовить специалистов по пилотированию боевых, разведывательных, логистических и других воздушных дронов.

Фото: мэрия Киева