Зі старого автобуса МАЗ зробили мобільну школу для пілотів

Подарунок киян зроблено в рамках міської програми "Захисник Києва". Масштабну роботу виконали фахівці КП "Автотранспортне підприємство міста Києва". Про це на своїй сторінці в Telegram-каналі повідомив столичний мер Віталій Кличко.

Слюсарі-ремонтники, зварювальники, автомеханіки, автоелектрики та мотористи згаданого комунального підприємства вперше взялися за такий проєкт й виконали його успішно.

Читайте також Берлінський двоповерховий автобус ходитиме київськими вулицями

Мобільну школу операторів (пілотів) FPV-дронів зробили на базі старого автобуса МАЗ. Багатомісну 12-метрову пасажирську машину вони практично звільнили від старого кузова. За підібраними лекалами створили власні викройки й нарізали зі сталевих листів потрібні за розміром та конфігурацією пластини, які потім наварили на базовий каркас.

Всередині салон має зовсім інший вигляд. Від пасажирського салону тут майже нічого не лишилося. Навіть контур обігрівача конвекторного виконання тут проклали за іншою схемою. Всередині усе перероблялося під техумови спеціалізованої мобільної школи, починаючи від підлоги та закінчуючи системою освітлення.

Читайте також У київському гаражі виявили унікальний "Запорожець"

Автобус має автономне живлення від потужного генератора. Це дозволяє мобільному навчальному центру функціонувати будь-де без підключення до стаціонарної електромережі.

Всередині створено комфортні умови для навчання групи з дев’яти курсантів. Там на столах вздовж обох бортів встановлено ноутбуки з дистанційними пультами управління дронами. Є й інші навчальні гаджети, технічні засоби.

Читайте також Київським любителям дрифту роздавали повістки

В кормовій зоні відпочинку обладнано мінікухню з машиною для приготування кави та іншою кухонною атрибутикою. Там же встановили великий монітор, а з правого борту розмістили довгий диван.

Меблі, аксесуари, усіляку атрибутику купували, замовляли. Над облаштування працювали дизайнери, яких консультували фахівці стаціонарних навчальних центрів з підготовки операторів FPV-дронів.

Читайте також Німеччина передала київській поліції мотоцикли BMW

Зовні кузов дизайнери розмалювали у відповідній кольористиці. Візуально ті елементи фарбування здалеку нагадують камуфляжну ліврею, що згодиться як маскувальний елемент навіть у прифронтових умовах.

Автобус-школа уже відбув за призначенням. Щоправда, куди саме він відправився зі зрозумілих причин не повідомляється. Головне, що він уже в роботі й готуватиме фахівців з пілотування бойових, розвідувальних, логістичних та інших повітряних дронів.

Фото: мерія Києва