Эксклюзивный Fiat Topolino Vilebrequin получился красивым, но слишком дорогим: видео

Специальную серию Fiat готовил с Vilebrequin, брендом летней одежды. Разумеется, бренд дешевым не бывает. Основой сотрудничества логично стала версия Topolino Dolcevita.

Особенность в том, что здесь отсутствуют двери, что идеальна подходит для поездки на пляж. Однако, как отмечает store.fiat.fr, это еще не все.

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Если отсутствие дверей считать первым признаком отличий, то вторым будет новая колористика. В этой лимитированной версии присущий зеленый оттенок исчез. На замену пришел темно-синий кузов для нижней части и белый – для верхней с открытой крышей.

Фото: Fiat

По замыслу дизайнеров, это будто напоминает пляжные полосатые зонтики. Мягкий верх позволяет наслаждаться солнечными лучами.

Французы даже сравнили Topolino с естественной элегантностью Ривьеры, где насыщенная голубизна моря играет с полосатыми зонтиками и пляжными домиками.

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Благодаря такому двухцветному виду, это не просто квадроцикл, а настоящая летняя икона и мобильное приглашение к беззаботным прогулкам по побережью.

Багажник входит в стандартную комплектацию, а небольшой встроенный душ (доступен как опция) пригодится во время выезда с пляжа.

Фото: Fiat

Автомобиль нулевого уровня выбросов CO 2 при использовании имеет 75-километровый запас хода. Правда, в техническом наполнении ничего не изменилось: Topolino остается электрическим квадроциклом с ограниченной скоростью 45 км/ч. Для полного накопления энергии в батарее требуется 4 часа.

Здесь легкое и интуитивно понятное управление, без рычага переключения передач или педали сцепления. Возрастная категория для управления этим мини-электрическим городским автомобилем, как и для квадроциклов, начинается с 14 лет при условии, что есть базовая подготовка.

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Уточнение: поскольку пустая машина весит в пределах 450-460 кг, то масса транспортного средства подпадает под категорию "легкий квадроцикл", что становится доступным для управления без лицензии или патента.

Правда, обязательной является подготовка по упрощенной программе "AM-разрешение", то есть нужно иметь обычное "удостоверение безопасности дорожного движения". Оно выдается после прохождения короткого, в несколько часов, курса ПДД.

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На борту сиденья украшены логотипом Vilebrequin, который также можно найти на хромированных порогах. Вместо простых ковриков на пол эта версия имеет тиковую отделку в морском стиле, присущую яхтам.

Отсеки для хранения у основания лобового стекла имеют отделку в виде черепахи Vilebrequin. Фото: Fiat

Конечно, эксклюзивность лимитированной версии сказалась на стоимости. С ценником немного намудрили, запросив за машинку 13 490 евро. Для сравнения: классическая версия Dolcevitu стоит 9 890 евро.