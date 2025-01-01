Ексклюзивний Fiat Topolino Vilebrequin вийшов гарним, але надто дорогим: відео

ФОТО: Fiat |
Елегантно виглядає "пляжний" ексклюзив, але він трохи задиркуватий у ціні
Спеціальну серію Fiat готував з Vilebrequin, брендом літнього одягу. Зрозуміло, бренд дешевим не буває. Основою співпраці логічно стала версія Topolino Dolcevita.
Особливість в тому, що тут відсутні двері, що ідеальна підходить для поїздки на пляж. Однак, як зазначає store.fiat.fr, це ще не все.
Читайте також Fiat випустив електромобіль для школярів і студентів
Якщо відсутність дверей вважати першою ознакою відмінностей, то другою буде нова кольористика. У цій лімітованій версії притаманний зелений відтінок зник. На заміну прийшов темно-синій кузов для нижньої частини та білий – для верхньої з відкритим дахом.
Фото: Fiat
За задумом дизайнерів, це ніби нагадує пляжні смугасті парасольки. М'який верх дозволяє насолоджуватися сонячними променями.
Французи навіть порівняли Topolino з природною елегантністю Рив'єри, де насичена блакить моря грається зі смугастими парасольками та пляжними будиночками.
Читайте також Fiat може відродити легендарну Multipla
Завдяки такому двоколірному вигляду, це не просто квадроцикл, а справжня літня ікона та мобільне запрошення до безтурботних прогулянок узбережжям.
Багажник входить до стандартної комплектації, а невеликий вбудований душ (доступний як опція) стане у пригоді під час виїзду з пляжу.
Фото: Fiat
Автомобіль нульового рівня викидів CO2 під час використання має 75-кілометровий запас ходу. Щоправда, у технічному наповненні нічого не змінилося: Topolino залишається електричним квадроциклом з обмеженою швидкістю 45 км/год. Для повного накопичення енергії в батареї потрібно 4 години.
Тут легке та інтуїтивно зрозуміле керування, без важеля перемикання передач чи педалі зчеплення. Вікова категорія для керування цим міні-електричним міським автомобілем, як і для квадроциклів, починається з 14 років при умові, що є базова підготовка.
Читайте також Спеціальна версія Fiat Topolino коштуватиме приголомшливі $50 000
Уточнення: оскільки порожня машина важить в межах 450-460 кг, то маса транспортного засобу підпадає під категорію "легкий квадроцикл", що стає доступним для управління без ліцензії чи патенту.
Щоправда, обов'язковою є підготовка за спрощеною програмою "AM-дозвіл", тобто потрібно мати звичайнісіньке "посвідчення безпеки дорожнього руху". Воно видається після проходження короткого, у кілька годин, курсу ПДР.
Читайте також Fiat інтегрує зарядні кабелі у власні електромобілі
На борту сидіння прикрашені логотипом Vilebrequin, який також можна знайти на хромованих порогах. Замість простих килимків на підлогу ця версія має тикове оздоблення в морському стилі, притаманне яхтам.
Відсіки для зберігання біля основи лобового скла мають оздоблення у вигляді черепахи Vilebrequin. Фото: Fiat
Звісно, ексклюзивність лімітованої версії позначилася на вартості. З цінником трохи намудрували, запросивши за машинку 13 490 євро. Для порівняння: класична версія Dolcevitu коштує 9 890 євро.