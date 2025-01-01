Ексклюзивний Fiat Topolino Vilebrequin вийшов гарним, але надто дорогим: відео

Спеціальну серію Fiat готував з Vilebrequin, брендом літнього одягу. Зрозуміло, бренд дешевим не буває. Основою співпраці логічно стала версія Topolino Dolcevita.

Особливість в тому, що тут відсутні двері, що ідеальна підходить для поїздки на пляж. Однак, як зазначає store.fiat.fr, це ще не все.

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Якщо відсутність дверей вважати першою ознакою відмінностей, то другою буде нова кольористика. У цій лімітованій версії притаманний зелений відтінок зник. На заміну прийшов темно-синій кузов для нижньої частини та білий – для верхньої з відкритим дахом.

Фото: Fiat

За задумом дизайнерів, це ніби нагадує пляжні смугасті парасольки. М'який верх дозволяє насолоджуватися сонячними променями.

Французи навіть порівняли Topolino з природною елегантністю Рив'єри, де насичена блакить моря грається зі смугастими парасольками та пляжними будиночками.

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Завдяки такому двоколірному вигляду, це не просто квадроцикл, а справжня літня ікона та мобільне запрошення до безтурботних прогулянок узбережжям.

Багажник входить до стандартної комплектації, а невеликий вбудований душ (доступний як опція) стане у пригоді під час виїзду з пляжу.

Фото: Fiat

Автомобіль нульового рівня викидів CO 2 під час використання має 75-кілометровий запас ходу. Щоправда, у технічному наповненні нічого не змінилося: Topolino залишається електричним квадроциклом з обмеженою швидкістю 45 км/год. Для повного накопичення енергії в батареї потрібно 4 години.

Тут легке та інтуїтивно зрозуміле керування, без важеля перемикання передач чи педалі зчеплення. Вікова категорія для керування цим міні-електричним міським автомобілем, як і для квадроциклів, починається з 14 років при умові, що є базова підготовка.

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Уточнення: оскільки порожня машина важить в межах 450-460 кг, то маса транспортного засобу підпадає під категорію "легкий квадроцикл", що стає доступним для управління без ліцензії чи патенту.

Щоправда, обов'язковою є підготовка за спрощеною програмою "AM-дозвіл", тобто потрібно мати звичайнісіньке "посвідчення безпеки дорожнього руху". Воно видається після проходження короткого, у кілька годин, курсу ПДР.

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На борту сидіння прикрашені логотипом Vilebrequin, який також можна знайти на хромованих порогах. Замість простих килимків на підлогу ця версія має тикове оздоблення в морському стилі, притаманне яхтам.

Відсіки для зберігання біля основи лобового скла мають оздоблення у вигляді черепахи Vilebrequin. Фото: Fiat

Звісно, ексклюзивність лімітованої версії позначилася на вартості. З цінником трохи намудрували, запросивши за машинку 13 490 євро. Для порівняння: класична версія Dolcevitu коштує 9 890 євро.