Фотографии из патентов подтверждают, что преобразования шоукара в серийную модель уже не за горами.

Японский производитель представил концепт Ariya EV на автосалоне в Токио в октябре прошлого года, заявив, что так выглядит конвейерная версия потрясающего прототипа IMx Kuro.

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Фото: концепт Nissan IMx Kuro / Drew Phillips / Autoblog

Предвестником электрокара формата X-Trail стал шоукар Nissan IMx Kuro, представленный в марте 2018 года. В конце прошлого года он превратился в концепт с более "товарным" названием Ariya. Именно в таком виде он и появится в автосалонах, возможно, уже летом этого года.

Фото: концепт Nissan Ariya / Autoblog

В движение Nissan Ariya приводят два электромотора, по одному на каждой оси. Батарея установлена под полом. Характеристики силовой установки компания не раскрыла, нет данных и о запасе хода. Если снова вспомнить о Nissan IMx, то ранней концепт также предусматривал пару электродвигателей общей мощностью в 435 л.с. и 700 Нм и запас хода в 600 км.

Фото: патентные изображения серийного Nissan Ariya / Autoblog

В основе Nissan Ariya лежит платформа CMF-EV, разработанная специально для электрокаров. Длина кроссовера составляет 4600 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1630 мм. Среди отличий, заметных мкжду патентными фото и демонстрационным образцом – поменьше колесные диски и "плавник" антенны на крыше.

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