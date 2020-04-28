Фотографії з патентів підтверджують, що перетворення шоукара на серійну модель вже не за горами.

Японський виробник представив концепт Ariya EV на автосалоні у Токіо в жовтні минулого року, заявивши, що так виглядає конвеєрна версія приголомшливого прототипа IMx Kuro.

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Фото: концепт Nissan IMx Kuro / Drew Phillips / Autoblog

Провісником електрокара формату X-Trail став шоукар Nissan IMx Kuro, представлений у березні 2018 року. Наприкінці минулого року він перевтілився у концепт з більш “товарною” назвою Ariya. Саме в такому вигляді він і з’явиться в автосалонах, можливо, вже влітку цього року.

Фото: концепт Nissan Ariya / Autoblog

У рух Nissan Ariya приводять два електромотори, по одному на кожній осі. Батарея встановлена ​​під підлогою. Характеристики силової установки компанія не розкрила, немає даних і про запас ходу. Якщо знову згадати про Nissan IMx, то ранній концепт також передбачав пару електродвигунів загальною потужністю у 435 к.с. і 700 Нм і запас ходу у 600 км.

Фото: патентні зображенння серійного Nissan Ariya / Autoblog

В основі Nissan Ariya лежить платформа CMF-EV, розроблена спеціально для електрокарів. Довжина кросовера становить 4600 мм, ширина – 1920 мм, висота – 1630 мм. Серед відмінностей, помітних на патентних фото та демонстраційним зразком – трохи менші колісні диски та “плавник” антени на даху.

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