Электрический квадроцикл Outlander BRP оказался дружественным к животным

Внедорожная машина разрабатывалась под универсальные задачи для фермеров. По определению производителя, это первый в мире серийный электрический квадроцикл для интенсивной работы с мгновенным крутящим моментом, бесшумностью и способностью преодолевать препятствия с минимальной вибрацией.

Квадроцикл оснащен собственным модульным приводным пакетом Rotax E-Power, что уже прошел хорошее испытание временем в электрических мотоциклах и снегоходах BRP. Электрический двигатель выдает 47 л.с. и 72 Нм крутящего момента уже на старте.

Запас хода Can-Am в стандартной комплектации пока не очень большой, всего 75 километров с грузом и бездорожьем. Однако все зависит от емкости батареи.

Три режима движения на выбор – "Обычный", "Спортивный" и "Рабочий" – адаптируют подачу мощности к применению. Outlander Electric может двигаться с максимальной скоростью 80 км/ч, но в режиме задней скорости он будет держать не более 20 км/ч.

При этом водитель может выбирать как полный привод 4x4, так и "половинку" – 2x4. Для зарядки батареи от 20% до 80% необходимо всего 50 минут. К "фермерской" версии уже присматриваются поклонники активного отдыха на природе.

Электрический Can-Am имеет мощную светодиодную фронтальную оптику и современный 5-дюймовый дисплей на руле. Фото: BRP Can-Am

Бесшумную работу квадроцикла первыми оценили пастухи, потому что это сразу сказалось на поведении животных.

Если от грохота квадроциклов с двигателями внутреннего сгорания они пугались, то тихий шорох травы под шинами до стрессового состояния не доводит – овцы спокойны, реагируют только на команды пастухов.

В первую очередь это хозяйственная машина, но поклонники отдыха без агрессивного воздействия шума на природу также будут довольны. Фото: BRP Can-Am

Бесшумная работа Outlander (универсальный) достигается благодаря электроприводу, шумопоглощающим шинам XPS Recon Force и тихой системе охлаждения. Плавную езду по бездорожью обеспечивает оптимизированная подвеска.

При необходимости Can-Am способен буксировать прицеп весом в 830 кг, что в фермерском хозяйстве или где-то в частном подворье очень важно.