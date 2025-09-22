Електричний квадроцикл Outlander BRP виявився дружнім до тварин

Позашляхова машина розроблялася під універсальні завдання для фермерів. За визначенням виробника, це перший у світі серійний електричний квадроцикл для інтенсивної роботи з миттєвим крутним моментом, безшумністю та спроможністю долати перешкоди з мінімальною вібрацією.

Квадроцикл оснащений власним модульним приводним пакетом Rotax E-Power, що вже пройшов гарне випробування часом в електричних мотоциклах та снігоходах BRP. Електричний двигун видає 47 к.с. та 72 Нм крутного моменту уже на старті.

Запас ходу Can-Am у стандартній комплектації поки не дуже великий, всього 75 кілометрів з вантажем та бездоріжжям. Однак все залежить від місткості батареї.

Три режими руху на вибір – "Звичайний", "Спортивний" та "Робочий" – адаптують подачу потужності до застосування. Outlander Electric може рухатися з максимальною швидкістю 80 км/год, але в режимі задньої швидкості він триматиме не більше 20 км/год.

При цьому водій може вибирати як повний привід 4x4, так і "половинку" – 2x4. Для зарядки батареї від 20% до 80% необхідно всього 50 хвилин. До "фермерської" версії вже приглядаються шанувальники активного відпочинку на природі.

Електричний Can-Am має потужну світлодіодну фронтальну оптику та сучасний 5-дюймовий дисплей на кермі. Фото: BRP Can-Am

Безшумну роботу квадроцикла першими оцінили пастухи, бо це відразу позначилося на поведінці тварин.

Якщо від гуркоту квадроциклів з двигунами внутрішнього згоряння вони лякалися, то тихий шурхіт трави під шинами до стресового стану не доводить – вівці, худоба спокійні, реагують лише на команди пастухів.

В першу чергу це господарська машина, але шанувальники відпочинку без агресивного впливу шуму на природу також будуть задоволені. Фото: BRP Can-Am

Безшумна робота Outlander (універсальний) досягається завдяки електроприводу, шумопоглинаючим шинам XPS Recon Force та тихій системі охолодження. Плавну їзду по бездоріжжю забезпечує оптимізована підвіска.

При потребі Can-Am спроможний буксирувати причіп вагою у 830 кг, що у фермерському господарстві чи десь в приватному обійсті дуже важливо.