Полностью электрический Ferrari увидит свет в 2025 году, это будет автомобиль класса GT.

Публика еще не успела оправиться от премьеры первых в истории марки гибридных спорткаров, как из Маранелло поступила новая сенсационная весть: Ferrari планирует выпустить электрокар.

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Определенный опыт работы с электрифицированными автомобилями конструкторы и инженеры Ferrari уже имеют: в линейке марки есть гибриды SF90 Stradale и Roma. Однако в компании убеждены, что современные технологии аккумуляторов все еще соответствуют высоким стандартам марки и требуют доработки. А потому, появления полностью электрической модели с гарцующем жеребцом на капоте придется подождать еще пять лет. Об этом исполнительный директор марки, Луи Камильери, сообщил корреспонденту портала Autoblog.

Ранее Ferrari заявляла, что полностью электрический автомобиль появится после того, как в 2022 году будет завершен текущий план предприятия, т. е. не ранее 2023 года.

Камильери также добавил, что уже сейчас в Ferrari изучают все аспекты выпуска полностью электрического автомобиля класса Grand Tourer, однако до его выхода сосредоточатся на расширении гибридных моделей. Сейчас производителя не устраивают такие параметры электрокаров, как запас хода и скорость зарядки. Камильери убежден, что через пять лет технологии продвинутся вперед достаточно, чтобы соответствовать ценностям бренда Ferrari.

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