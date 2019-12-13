Повністю електричний Ferrari побачить світ у 2025 році, це буде автомобіль класу GT.

Публіка ще не встигла оговтатись від прем’єри перших в історії марки гібридних спорткарів, як з Маранелло надійшла нова сенсаційна звістка: Ferrari таки планує випустити електрокар.

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Певний досвід роботи з електрифікованими автомобілями конструктори й інженери Ferrari вже мають: в лінійці марки є гібриди SF90 Stradale та Roma. Однак в компанії переконані, що сучасні технології акумуляторів все ще відповідають високим стандартам марки і вимагають доопрацювання. А тому, появи повністю електричної моделі з гарцюючим жеребцем на капоті доведеться зачекати ще п’ять років. Про це виконавчий директор марки, Луї Камільєрі, повідомив кореспонденту порталу Autoblog.

Раніше Ferrari заявляла, що повністю електричний автомобіль з’явиться після того, як у 2022 році буде завершено поточний план підприємства, тобто не раніше 2023 року.

Камільєрі також додав, що вже зараз у Ferrari вивчають усі аспекти випуску повністю електричного автомобіля класу Grand Tourer, однак до його виходу зосередяться на розширенні гібридних моделей. Наразі виробника не влаштовують такі параметри електрокарів, як запас ходу та швидкість зарядки. Камільєрі переконаний, що через п’ять років технології просунуться вперед достатньо, аби відповідати цінностям бренду Ferrari.

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