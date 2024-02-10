Японская автокультура 80-90-х годов, возможно, оказала наибольшее влияние на мировой стритрейсинг, поэтому совсем неудивительно, что ее поклонников можно найти даже в заснеженной Канаде.

"Bosozoku" - символ подпольной автомобильной культуры Японии. Обычно его употребляют для описания как автомобилей, так и людей, однако этот термин означает несколько иное.

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В буквальном переводе он означает "банда" и сначала принадлежал культуре байкеров. Автомобили подобных "гангстеров" называются "zokusha" (слово sha на японском означает "автомобиль"), а сами они в рамках субкультуры именуются "гонщики автострад" или "kaido-racers".

Kaido - это старое японское слово, которое означает "дорога", но после роста популярности стритрейсинга в Японии в конце 80-х начале 90-х годов, этим словом начали называть самих гонщиков.

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Особенность сообщества заключается в их сосредоточены на косметическом и визуальном улучшении своих автомобилей, чем в настоящих соревнованиях на скорость, как у других уличных гонщиков. Кто бы мог подумать, что сообщество kaido есть даже в Канаде. На этот раз они решили собраться посреди зимней ночи на отрезке промышленной дороги вблизи Ванкувера.

Собираться большой компанией ночью – одна из главных традиций кайдо-гонщиков. Их автомобили обычно занижены и имеют очень громкий выхлоп и оборудованы агрессивными боди-китами и ослепительно-яркими разноцветными ливреями. Все для того, чтобы выделяться в компании таких же водителей.

"Все зависит от вашего творчества и того, что вы хотите создать. В обычной жизни - я дизайнер одежды, поэтому мне часто указывают, что делать, и как... Дать волю своему творчеству на собственной машине, делать с ней все что угодно - например, обшить весь салон искусственным мехом и покрасить все в розовый цвет – в этом и суть нашего автосообщества. Автомобиль дарит нам свободу не только от езды, но и свободу творчества", - сказала Синтия Ли, владелица Honda Civic, который выглядит так, будто пережил взрыв на фабрике Hello Kitty.

В общем, среди гонщиков есть два неофициальных направления тюнинга собственных автомобилей: "kyusha" - что означает старый автомобиль и "shakotan" - что означает заниженный автомобиль.

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Обычно канадские кайдо-гонщики собираются летом. Свое зимнее собрание они называют "New Year's Touring". Новогодние групповые заезды – это тридцатипятилетняя традиция кайдо-гонщиков по всему миру.

Эта Toyota Celica является прекрасным примером того, как выглядят автомобилей в стиле shakotan

В первые дни в Японии эти круизы были незаконными, однако юношеская негативная реакция на строгие японские общественные правила все же победила, и сейчас уже трудно представить сообщество автофанатов без этих заездов. Круизы сочетают древнюю синтоистскую традицию "хацухинодэ", суть которой – встречать первый рассвет в году.

Нынешнюю встречу не смог остановить сильный снегопад, который охватил большую часть Канады на целую неделю. "Есть ли шанс, что это отменят?" кто-то написал в Instagram. Пользователь с никнеймом Rudeboy, организатор мероприятия, ответил: "Дождь, туман или снег – мы все равно собираемся".

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Встретив рассвет, гонщики возвращают свои автомобили обратно в гараж, чтобы начать готовиться к предстоящим летним гастролям. Зимние туры являются более сложными, но летние круизы приносят еще более странные и уникальные модели тюнингованных авто.