Японська автокультура 80-90-х років, можливо, мала найбільший вплив на світовий стрітрейсинг, тому зовсім не дивно, що її шанувальників можна знайти навіть у засніженій Канаді.

“Bosozoku” — символ підпільної автомобільної культури Японії. Зазвичай його вживають для опису як автомобілів, так і людей, однак цей термін означає дещо інше.

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У буквальному перекладі він означає "банда" й спочатку належав культурі байкерів. Автомобілі подібних “гангстерів” називаються "zokusha" (слово sha японською означає “автомобіль”), а самі вони в рамках субкультури іменуються «гонщики автострад» або "kaido-racers".

Kaido — це старе японське слово, яке означає “дорога”, але після зростання популярності стрітрейсингу в Японії в кінці 80-х початку 90-х років, цим словом почали називати самих гонщиків.

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Особливість спільноти полягає в їх зосереджені на косметичному й візуальному покращенні своїх автомобілів, ніж у справжніх змаганнях на швидкість, як у інших вуличних гонщиків. Хто б міг подумати, що спільнота kaido є навіть у Канаді. Цього разу вони вирішили зібратись посеред зимової ночі на відрізку промислової дороги поблизу Ванкувера.

Збиратися великою компанією уночі – одна з найголовніших традицій кайдо-гонщиків. Їхні автомобілі зазвичай занижені й мають дуже гучний вихлоп й обладнані агресивними боді-кітами та сліпучо-яскравими різнокольоровими лівреями. Все для того, аби виділятися в компанії таких же водіїв.

«Все залежить від вашої творчості та того, що ви хочете створити. В звичайному житті - я дизайнер одягу, тому мені часто вказують, що робити, і як... Дати волю своїй творчості на власній машині, робити з нею все, що завгодно - наприклад, обшити весь салон штучним хутром і пофарбувати все в рожевий колір – в цьому і суть нашої автоспільноти. Автомобіль дарує нам свободу не тільки від їзди, а й свободу творчості», — сказала Синтія Лі, власниця Honda Civic, який виглядає так, ніби пережив вибух на фабриці Hello Kitty.

Загалом, серед гонщиків є два неофіційні напрями тюнінгу власних автомобілів: “kyusha” - що означає старий автомобіль та “shakotan” – що означає занижений автомобіль.

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Зазвичай канадські кайдо-гонщики збираються влітку. Своє зимове зібрання вони називають "New Year's Touring". Новорічні групові заїзди – це тридцятип’ятирічна традиція кайдо-гонщиків по всьому світу.

Ця Toyota Celica є чудовим прикладом того, як виглядають автомобілів в стилі shakotan

У перші дні в Японії ці круїзи були незаконними, проте юнацька негативна реакція на суворі японські суспільні правила все ж перемогла, й зараз вже важко уявити спільноту автофанатів без цих заїздів. Круїзи поєднують давню синтоїстську традицію “хацухіноде”, суть якої – зустрічати перший світанок у році.

Цьогорічну зустріч не зміг зупинити сильний снігопад, який охопив більшу частину Канади на цілий тиждень. "Чи є шанс, що це скасують?" хтось написав в Instagram. Користувач з нікнеймом Rudeboy, організатор заходу, відповів: “Дощ, туман або сніг – ми все одно збираємось”.

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Зустрівши світанок, гонщики повертають свої автомобілі назад в гараж, щоб почати готуватися до майбутніх літніх гастролей. Зимові тури є складнішими, але літні круїзи приносять ще більш дивні та унікальні моделі тюнінгованих авто.