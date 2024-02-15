Таможенники в прифронтовых государствах ЕС знают, что дальнобойщики перевозят запрещенные товары в Россию, но они ничего не могут с этим сделать.

Эстония, Латвия и Литва являются одними из самых агрессивных стран ЕС по санкциям из-за войны в Украине, но им трудно управлять 1600-километровой границей, которую они делят с Россией и ее союзником Беларусью, пишет Politico. Пограничные пункты Балтии стали главным местом для тех, кто хочет избежать санкций на товары двойного назначения, то есть для использования в гражданских и в военных целях, а также на предметы роскоши, такие как автомобили.

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Час за часом, день за днем сотни грузовиков пересекают границу. Грузовики могут перевозить наркотики или санкционные товары, предназначенные для военных действий Кремля, или европейский экспорт, направлявшийся на рынки в Минске или торговые центры в Алматы. Без достаточного количества рабочей силы, финансирования или административной поддержки работники границы часто не могут знать, что следует пропустить, а что нет.

"Политики не хотят тратить деньги на таможню для внедрения санкций. Мы все очень устали. Мы все работаем сверхурочно", – говорит один из трех таможенников, которые работают в небольшом временном офисе в столице Литвы Вильнюсе Дариус Бинкис.

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Бинкис и его коллеги отвечают на запросы пограничников о том, какие грузовики следует возвращать, а также консультируют компании о том, что можно отправлять в Россию, а что нет.

Пункт назначения – Россия

Товары к балтийским границам поступают со всей Европы. По данным министерства иностранных дел Литвы, только 6 процентов того, что попадает из Литвы в Беларусь или Россию, происходит из страны.

По словам директора Национального таможенного управления Латвии Раймондса Зукулса, под отраслевые санкции в отношении России и Беларуси подпадают около 6000 таможенных кодексов. Еще больше осложняет ситуацию то, что не все, что пересекает границы Балтии, декларируется как такое, что направляется в Россию.

Литва, скажем, имеет два пункта пропуска с Беларусью, которая входит в таможенный союз с Россией. Однако многие категории товаров подпадают под санкции для России, но не для Беларуси, а это означает, что таможенники могут не остановить водителей грузовиков в перевозке груза через границу, если он заявлен, что направляется в Минск.

Кроме того, есть проблема межгосударственных перевозок: товары, задекларированные, направляющиеся через Россию в такие страны, как Казахстан и Кыргызстан, на самом деле едут в Россию.

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Многие санкционные товары, которые должны следовать транзитом через Россию, просто разгружаются после пересечения границы, а затем исчезают. Другие попадают к месту назначения, но их реэкспортируют обратно в Россию.

Пункт пропуска Терехова в Латвии. Фото: Леони Киевски, Politico

Чтобы оценить масштабы проблемы, таможенники сравнили, сколько товаров было заявлено на границе как такие, направляющиеся в Казахстан, с тем, сколько было сообщено о прибытии.

"Мы регулярно отправляем запросы в третьи страны, чтобы доказать, проходил ли получатель груза там декларацию", — сказал Артур Коваленко, руководитель отдела таможенной службы Латвии. По его оценкам, менее половины товаров, о которых они спрашивали, были растаможены в странах назначения. Это свидетельствует о том, что грузы не доходили в Казахстан или Узбекистан, фуры просто разгружались в России.

Фуры за два дня оборачиваются из ЕС в Казахстан и обратно

Анализ данных Европейской комиссии, с которыми ознакомилось Politico, показал, что в 2022 году ЕС зарегистрировал экспорт критически важных товаров, таких как топливо, машины и запчасти для транспортных средств, в Казахстан на сумму 1,87 миллиарда евро. За тот же период Казахстан задекларировал таких товаров только на сумму около 1,1 миллиарда евро. поступает: дефицит составляет более 750 миллионов евро.

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Иногда нарушение правил является явным, сказал литовский таможенник, который остался анонимным, поскольку ему не разрешили общаться с прессой. Он описал один грузовик, который заявил, что совершит 3500-километровое путешествие в Казахстан - путешествие в одну сторону, которое займет 47 часов непрерывной езды. Однако через два дня он снова появится на латвийской границе. "Это физически невозможно", — сказал чиновник.

Другие схемы еще грубее. Таможенники на латвийской и литовской границе заявили, что регулярно находят в грузовиках второй набор документов, указывающих на то, что товары предназначены для России. Обычно, таможенники не обыскивают каждую кабину, делают это только тогда, когда возникает сомнение.

Балтийцы также борются с коррупцией в собственных рядах. Чтобы уменьшить вероятность взяток, Латвия теперь проверяет грузовики дистанционно, передавая рентгеновские снимки с границы в офис на окраине столицы Риги.

Камеры видеонаблюдения вживую передают видеоряд с пограничных пунктов Литвы в Вильнюс. Фото: Леони Киевски, Politico

Однако в соседней Литве все проверки все еще проводятся на границе, делая систему уязвимой для злоупотреблений.

Санкции должны работать против врага, а не способствовать ему

Чтобы решить проблему разногласий между странами, 26 января Латвия, Литва и Эстония подписали совместное заявление, в котором пообещали "сделать шаги к выравниванию таможенного контроля". Трехстраничная декларация содержит требования относительно дополнительных документов, которые должны заполнить дальнобойщики - и которые будут проверять таможенные органы, создавая для них дополнительную нагрузку.

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"Санкции подняли цены в России. Ноутбук стоимостью несколько сотен евро в Европе может стоить 2000 евро в России. Это достаточно большой бизнес. Россияне все еще имеют деньги, и им нужны эти ежедневные блага в их жизни, и они платят", — делится мыслями заместитель директора департамента расследования финансовых преступлений Литвы Аудрюс Валейка.

Доходит до того, что даже контрабандисты, которых поймают, часто избегают наказания, поскольку судебные системы не способны справиться с нагрузкой дел.

"Большинство потенциальных нарушителей санкций просто останавливают на границе. Их просто разворачивают. Многие дела не становятся уголовными", — говорит начальник отдела таможенных расследований Управления налоговой и таможенной полиции Латвии Наталья Веселова. По оценкам ее офиса, около 10 грузовиков ежедневно получают такую обработку.

Из 250 уголовных дел, связанных с санкциями России по состоянию на середину декабря, по словам Веселовой, только девять дошли до прокуратуры, а шесть обвиняемых были осуждены.

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Прошлым летом Литва попыталась решить проблему с помощью более жестких законов, которые требовали оформления дополнительных документов от тех, кто хочет пересечь Беларусь. Но в других соседних странах, включая Латвию, Эстонию, Финляндию и Польшу, таких правил нет.

В своей январской декларации Эстония и Латвия также пообещали требовать от автоперевозчиков декларацию производителя, которая подтверждает личность конечного пользователя и что "соглашение не вызывает опасений относительно возможного обхода международных санкций".

Литва, в свою очередь, может объявить о закрытии еще двух пунктов на границе с Беларусью в марте, сообщил таможенник Юргайтис.

Но приведет ли это к уменьшению количества попыток обойти санкции, еще предстоит выяснить. Скорее всего, эти грузовики переедут на другие пункты пропуска.