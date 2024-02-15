Митники у прифронтових державах ЄС знають, що далекобійники перевозять заборонені товари в Росію, але вони нічого не можуть з цим зробити.

Естонія, Латвія та Литва є одними з найбільш агресивних країн ЄС щодо санкцій через війну в Україні, але їм важко керувати 1600-кілометровим кордоном, який вони ділять з Росією та її союзником Білоруссю, пише Politico. Прикордонні пункти Балтії стали головним місцем для тих, хто хоче уникнути санкцій на товари подвійного призначення, тобто для використання у цивільних та у військових цілях, а також на предмети розкоші, такі як автомобілі.

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Годину за годиною, день за днем сотні вантажівок перетинають кордон. Вантажівки можуть перевозити наркотики або санкційні товари, призначені для військових дій Кремля, або європейський експорт, що прямував на ринки в Мінську чи торгові центри в Алмати. Без достатньої кількості робочої сили, фінансування чи адміністративної підтримки працівники кордону часто не можуть знати, що слід пропустити, а що ні.

"Політики не хочуть витрачати гроші на митницю для впровадження санкцій. Ми всі дуже втомилися. Ми всі працюємо понаднормово", – говорить один із трьох митників, які працюють у невеликому тимчасовому офісі у столиці Литви Вільнюсі Даріус Бінкіс.

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Бінкіс і його колеги відповідають на запити прикордонників про те, які вантажівки слід повертати, а також консультують компанії про те, що можна відправляти до Росії, а що ні.

Пункт призначення – Росія

Товари до балтійських кордонів надходять з усієї Європи. За даними міністерства закордонних справ Литви, лише 6 відсотків того, що потрапляє з Литви в Білорусь чи Росію, походить із країни.

За словами директора Національного митного управління Латвії Раймондса Зукулса, під галузеві санкції щодо Росії та Білорусі підпадають близько 6000 митних кодексів. Ще більше ускладнює ситуацію те, що не все, що перетинає кордони Балтії, декларується як таке, що прямує до Росії.

Литва, скажімо, має два пункти пропуску з Білоруссю, яка входить до митного союзу з Росією. Однак багато категорій товарів підпадають під санкції для Росії, але не для Білорусі, а це означає, що митники можуть не зупинити водіїв вантажівок у перевезенні вантажу через кордон, якщо він заявлений, що прямує до Мінська.

Крім того, є проблема міждержавних перевезень: товари, задекларовані, що прямують через Росію до таких країн, як Казахстан і Киргизстан, насправді їдуть в Росію.

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Багато санкційних товарів, які повинні прямувати транзитом через Росію, просто розвантажуються після перетину кордону, а потім зникають. Інші потрапляють до місця призначення, але їх реекспортують назад до Росії.

Пункт пропуску Терехова в Латвії. Фото: Леоні Кієвскі, Politico

Щоб оцінити масштаби проблеми, митники порівняли, скільки товарів було заявлено на кордоні як такі, що прямують до Казахстану, з тим, скільки було повідомлено про прибуття.

"Ми регулярно надсилаємо запити до третіх країн, щоб довести, чи отримувач вантажу проходив там декларацію", — сказав Артур Коваленко, керівник відділу митної служби Латвії. За його оцінками, менше половини товарів, про які вони запитували, були розмитнені в країнах призначення. Це свідчить про те, що вантажі не доходили в Казахстан чи Узбекистан, фури просто розвантажувалися в Росії.

Фури за два дні обертаються з ЄС в Казахстан і назад

Аналіз даних Європейської комісії, з якими ознайомилося Politico, показав, що у 2022 році ЄС зареєстрував експорт критично важливих товарів, таких як пальне, машини та запчастини для транспортних засобів, до Казахстану на суму 1,87 мільярда євро. За той самий період Казахстан задекларував таких товарів лише на суму близько 1,1 мільярда євро. надходить: дефіцит становить понад 750 мільйонів євро.

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Іноді порушення правил є явним, сказав литовський митник, який залишився анонімним, оскільки йому не дозволили спілкуватися з пресою. Він описав одну вантажівку, яка заявила, що здійснить 3500-кілометрову подорож до Казахстану — подорож в один бік, яка займе 47 годин безперервної їзди. Однак через два дні він знову з’явиться на латвійському кордоні. "Це фізично неможливо", — сказав чиновник.

Інші схеми ще грубіші. Митники на латвійському та литовському кордоні заявили, що регулярно знаходять у вантажівках другий набір документів, які вказують на те, що товари призначені для Росії. Зазвичай, митники не обшукують кожну кабіну, роблять це лише тоді, коли виникає сумнів.

Балтійці також борються з корупцією у власних лавах. Щоб зменшити ймовірність хабарів, Латвія тепер перевіряє вантажівки дистанційно, передаючи рентгенівські знімки з кордону в офіс на околиці столиці Риги.

Камери відеоспостереження наживо передають відеоряд з прикордонних пунктів Литви у Вільнюс. Фото: Леоні Кієвскі, Politico

Однак у сусідній Литві всі перевірки все ще проводяться на кордоні, роблячи систему вразливою для зловживань.

Санкції повинні працювати проти ворога, а не сприяти йому

Щоб розв'язувати проблему розбіжностей між країнами, 26 січня Латвія, Литва та Естонія підписали спільну заяву, в якій пообіцяли "зробити кроки до вирівнювання митного контролю". Тристорінкова декларація містить вимоги щодо додаткових документів, які мають заповнити далекобійники — і які перевірятимуть митні органи, створюючи для них додаткове навантаження.

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"Санкції підняли ціни в Росії. Ноутбук вартістю кілька сотень євро в Європі може коштувати 2000 євро в Росії. Це досить великий бізнес. Росіяни все ще мають гроші, і їм потрібні ці щоденні блага в їхньому житті, і вони платять",— ділиться думками заступник директора департаменту розслідування фінансових злочинів Литви Аудрюс Валейка.

Доходить до того, що навіть контрабандисти, яких спіймають, часто уникають покарання, оскільки судові системи не здатні впоратися з навантаженням справ.

"Більшість потенційних порушників санкцій просто зупиняють на кордоні. Їх просто розвертають. Багато справ не стають кримінальними" — каже начальник відділу митних розслідувань Управління податкової та митної поліції Латвії Наталя Веселова. За оцінками її офісу, близько 10 вантажівок щодня отримують таку обробку.

З 250 кримінальних справ, пов'язаних із санкціями Росії станом на середину грудня, за словами Веселової, лише дев'ять дійшли до прокуратури, а шість обвинувачених були засуджені.

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Минулого літа Литва спробувала вирішити проблему за допомогою жорсткіших законів, які вимагали оформлення додаткових документів від тих, хто хоче перетнути Білорусь. Але в інших сусідніх країнах, включаючи Латвію, Естонію, Фінляндію та Польщу, таких правил немає.

У своїй січневій декларації Естонія та Латвія також пообіцяли вимагати від автоперевізників декларацію виробника, яка підтверджує особу кінцевого користувача та що "угода не викликає побоювань щодо можливого обходу міжнародних санкцій".

Литва, своєю чергою, може оголосити про закриття ще двох пунктів на кордоні з Білоруссю в березні, повідомив митник Юргайтіс.

Але чи призведе це до зменшення кількості спроб обійти санкції, ще належить з’ясувати. Швидше за все, ці вантажівки переїдуть на інші пункти пропуску.