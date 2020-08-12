О будущем электрокроссовере известно все, кроме его внешности. Поэтому дизайнеры стараются угадать его дизайн экстерьера.

Чехи постоянно интригуют своим будущим электрическим кроссовером. Они уже показали интерьер этого SUV, обнародовали название – Enyaq, и даже открыли некоторые технические подробности. Но о том, как будет выглядеть Skoda Enyaq, можно только догадываться.

Студия компьютерного дизайна Avarvarii future cars illustrations показала свое видение електрокросовера, и его опубликовали ведущие европейские автомобильные журналы.

Главная особенность Skoda Enyaq от Avarvarii – разделенная горизонтальной линией решетка фальшрадиатора. Именно эта деталь вызывает больше всего вопросов, ведь она электромобилю не нужна. К тому же она сделана не в стиле последних моделей "Шкоды". Впрочем, электромобилю нужно выделяться от авто с ДВС, поэтому такая деталь вполне возможна. Что ж, подождем: до премьеры Skoda Enyaq осталось не так много: чехи обещают показать ее миру 1 сентября.

Напомним, в Украине начал продаваться самый маленький кроссовер Skoda – Kamiq.