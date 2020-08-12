Про майбутній електрокросовер відомо все, окрім його зовнішності. Тому дизайнери намагаються вгадати його дизайн екстер'єру.

Чехи постійно інтригують своїм майбутнім електричним кросовером. Вони вже показали інтер'єр цього SUV, оприлюднили назву – Enyaq, та навіть відкрили деякі технічні подробиці. Але про те, як буде виглядати Skoda Enyaq, можна лише здогадуватись.

Студія комп'ютерного дизайну Avarvarii future cars illustrations показала власне бачення електрокросовера, і його опублікували провідні європейські автомобільні журнали.

Головна особливість Skoda Enyaq від Avarvarii – розділена горизонтальною лінією решітка фальшрадіатора. Саме ця деталь викликає найбільше питань, адже вона електромобілю не потрібна. До того ж вона зроблена не у стилі останніх моделей "Шкоди". Втім, електромобілю потрібно виділятись від авто з ДВС, тому така деталь цілком можлива. Що ж, почекаємо: до прем'єри Skoda Enyaq залишилося не так багато: чехи обіцяють показати її світові 1 вересня.

Нагадаємо, в Україні почав продаватись найменший кросовер Skoda - Kamiq.