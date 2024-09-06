Как перевозили тягачами три самолета Boeing 777: фото

Авиалайнеры 1998 и 1999 годов выпуска принадлежат саудовскому государственному перевозчику Saudia. Они после вывода из эксплуатации простояли на свалке списанных самолетов в аэропорту Джидды.

Каждый из этих трех бортов находился в плотных по графику авиарейсах четверть и более века, а теперь к полетам уже не пригоден. Об этом пишет aviationa2z.com.

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После отработки полного ресурса как планера, так и двигателей и систем, самолеты оттащили аэродромными тягачами на стоянку заброшенной техники в глубинке двора. На той свалке они простояли с 2016 и 2017 годов. Недавно их приобрели на коммерческие объекты наземного использования.

Теперь им нашли применение. Самолеты решили сделать частью новой туристической достопримечательности Саудовской Аравии Boulevard Runway. Эта зона отдыха строится в городе Эр-Рияд где-то в 1000 километрах от аэропорта Джидды.

Там обустроена так называемая взлетно-посадочная полоса Boulevard Runway, на гигантской развлекательной территории. Ожидается, что там создается 14 зон развлечений, частью которых станут самолеты, переделанные в ресторан, бар и сценическую площадку.

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Перегнать по воздуху "Боинги" к новому месту было бы трудно, дорого и опасно, поскольку для запуска в воздух нужно было провести если не полный капитальный, то хотя бы частичный ремонт каждого из этих бортов. Правда, и это не давало бы гарантии на получение разрешения для перелета. Поэтому выбор пал на сухопутную доставку автомобильными дорогами.

Транспортировка трех таких самолетов по дороге по территории Саудовской Аравии также оказалось сложной, логистика разрабатывалась с особой тщательностью. Этого требовали большие габариты и масса самолетов.

"Боинги" на время транспортировки лишились крыльев с топливными баками и двигателями, хвостовой части с высоким килем. Стойки шасси с колесами также сняли. Однако остаток планера на грузовой платформе выглядел массивно как по высоте, ширине и длине.

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Только в ширину фюзеляж 777-200ER имел примерно 6,2 метра. Это практически две полосы движения для дорог общего пользования.

Для перевозки использовали три платформы с 26 осями каждая. Тяговым транспортом взяли Mercedes Actros MP3 с колесной формулой шасси 6×6 и двигателями V8.

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Несмотря на препятствия и пройденный по спидометру путь в 950 километров, караван добрался до места последней стоянки самолетов без происшествий и имущественного ущерба по дороге.

На новом месте самолеты снова соберут, обустроят и укомплектуют в соответствии с задуманным, покрасят снаружи.

Сколько времени длилась дорога, не сообщается, но скорость на отдельных участках была чуть больше пешеходной и еще меньше в условиях сложных маневров. На просторных участках караван двигался со скоростью 20-25 километров по принципу "тише идешь – быстрее приедешь".

Фото из открытых источников