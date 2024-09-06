Як перевозили тягачами три літаки Boeing 777: фото

Авіалайнери 1998 і 1999 років випуску належать саудівському державному перевізнику Saudia. Вони після виведення з експлуатації простояли на звалищі списаних літаків в аеропорту Джидди.

Кожен з цих трьох бортів перебував у щільних за графіком авіарейсах чверть і більше століття, а тепер до польотів вже не придатний. Про це пише aviationa2z.com.

Читайте також Нові чотиривісні Volvo будуть возити негабаритну техніку в Україні

Після відпрацювання повного ресурсу як планера, так і двигунів та систем, літаки відтягнули аеродромними тягачами на стоянку покинутої техніки в глибинці двору. На тому звалищі вони простояли з 2016 і 2017 років. Нещодавно їх придбали на комерційні об’єкти наземного використання.

Тепер їм знайшли застосування. Літаки вирішили зробити частиною нової туристичної пам’ятки Саудівської Аравії Boulevard Runway. Ця зона відпочинку будується в місті Ер-Ріяд десь за 1000 кілометрів від аеропорту Джидди.

Там облаштована так звана злітно-посадкова смуга Boulevard Runway, на гігантській розважальній території. Очікується, що там створюється 14 зон розваг, частиною яких стануть літаки, перероблені в ресторан, бар та сценічний майданчик.

Читайте також Унікальний лімузин, зроблений з літака, виставлено на продаж

Перегнати повітрям "Боїнги" до нового місця було б важко, дорого й небезпечно, оскільки для запуску в повітря потрібно була провести якщо не повний капітальний, то хоча б частковий ремонт кожного з цих бортів. Щоправда, й це не давало б гарантії на отримання дозволу для перельоту. Отож вибір випав на сухопутну доставлення автомобільними дорогами.

Транспортування трьох таких літаків по дорозі територією Саудівській Аравії також видалося складним, логістика розроблялася з особливою ретельністю. Цього вимагали великі габарити та маса літаків.

"Боїнги" на час транспортування позбавились крил з паливними баками та двигунами, хвостової частини з високим кілем. Стійки шасі з колесами також зняли. Однак залишок планера на вантажній платформі виглядав масивно як за висотою, шириною та довжиною.

Читайте також У Німеччині сталась ДТП з літаком на мосту

Лише у ширину фюзеляж 777-200ER мав приблизно 6,2 метра. Це практично дві смуги руху для доріг загального користування.

Для перевезення використали три платформи з 26 осями кожна. Тяговим транспортом взяли Mercedes Actros MP3 з колісною формулою шасі 6×6 та двигунами V8.

Читайте також Люди-літаки в "реактивних костюмах" вперше змагались у перегонах

Попри перепони та пройдений за спідометром шлях у 950 кілометрів, караван дістався до місця останньої стоянки літаків без пригод і майнової шкоди по дорозі.

На новому місці літаки знову зберуть, облаштують та укомплектують відповідно до задуманого, пофарбують зовні.

Скільки часу тривала дорога, не повідомляється, але швидкість на окремих ділянках була трохи більшою від пішохода і ще меншою в умовах складних маневрів. На просторих ділянках караван рухався зі швидкістю 20-25 кілометрів за принципом "тихіше ідеш - швидше приїдеш".

Фото з відкритих джерел