Шины и колеса в целом стареют не только когда катятся по дороге. Неправильные условия "отдыха" в межсезонье тоже сказываются, и особенно это важно для зимних шин, которые мы на днях отправляем на хранение. "Авто 24" знает несколько секретов, которые не дадут колесам состариться преждевременно.

Как не нужно хранить шины, наверное, знает большинство водителей. Современная резина боится прямых солнечных лучей и высокой температуры, а кроме того, покрышки нельзя деформировать на длительное время.

Шины без дисков вешать за внутренний борт нельзя, лучше уж сложить их друг на друга – если их не больше четырех.

Но прежде, чем подвесить или штабелировать свои колеса, с ними желательно провести несколько дополнительных манипуляций.

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Чистота

Это не обязательно, но весьма желательно. Чистые колеса точнее отбалансируются, и проконтролировать их состояние легко, когда грязи не будет. Если зимние шины будут храниться на дисках, их лучше помыть сейчас, весной, когда тепло. Особое внимание обратите на внутренние полки дисков, потому что там иногда скапливаются настолько серьезные порции грязи, что нарушение балансировки бывает ощутимо даже без станка с электроникой.

Инородные тела

Перед тем как демонтировать шину с диска (или перед отправкой целого колеса на хранение), нужно осмотреть и вытащить из протектора камешки и металлические предметы типа гвоздей и кусков проволоки. Имейте в виду, что при этом может открыться сквозное отверстие и шину придется ремонтировать. Поэтому либо доверьте экстракцию шиномонтажнику, либо проконтролируйте после этого поврежденное место – не выходит ли из него воздух.

Шина может долго не замечать чужеродного предмета в своем протекторе, но в конце концов он станет причиной разгерметизации, а то и разрушения брекера.

Не забудьте также, пока колесо не разбортовано, осмотреть боковины каждой шины. Гвоздей и шурупов здесь не будет, но могут быть шишки и порезы. Первые – сигнал к списанию шины, вторые следует отремонтировать, чтобы повреждение не увеличилось.

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Давление

Перед отправкой колес в подвал, в гараж или на балкон проверьте давление в каждом. Несоответствие его в отдельных колесах – повод для выяснения ситуации. Возможно, на покрышке есть повреждение или незамеченный гвоздь, а возможно, утечка в месте посадки шины на диск. Последнее бывает, когда диск старый и имеет на посадочной полке коррозию или толстые наслоения резины.

Вентили часто становятся причиной падения давления в шине. При сезонной замене внимательно осматривайте их и прислушивайтесь, не шипит ли воздух при наклоне вентиля.

Балансировка

Зимние шины на отдельных "зимних" дисках помимо прочих удобств дают водителю важное преимущество – их можно подготовить к зиме еще весной, чтобы с первым снегопадом не задерживаться в очереди на шиномонтаже. То есть имеется смысл проверить балансировку зимних колес после того, как они будут помыты и проинспектированы на предмет камешков и гвоздей в протекторе.

Коррозия

Если зимний комплект имеет собственные диски, то у хозяина есть дополнительная забота: коррозия этих дисков (если они не литые легкосплавные, а штампованные стальные). А значит, соль, песок и отсев с дороги наносят их покрытию немалый вред. Если оставить диски с очагами коррозии на лето как есть, в тепле ржавчина получит большое развитие, и осенью вы можете просто не узнать свои колеса. Серьезность проблемы состоит в том, что иногда ржавчина может подкрасться к посадочной полке на ободе, где она нарушит герметичность посадки шины.

Начинающуюся коррозию диска желательно зачистить, загрунтовать и укрыть краской. Если оставить проблему “на потом”, то придется сдавать диски в реставрацию.

Образцовый хозяин должен провести капремонт этих деталей – перекрасить их. Но зачистить металл, чтобы уничтожить коррозию, непросто, как и потом нанести несколько слоев стойких лакокрасочных материалов. Упрощенный вариант, который не вернет дискам прежний "новый" вид, но остановит развитие коррозии – обработать весь голый металл преобразователем ржавчины. Если это будет качественный препарат, некоторое время он даже будет выполнять роль защитного грунта.

Рекомендация "Авто 24"

Вспомните, каким порой бывает наше осеннее переобувание. Первый снег, легкий мороз, на дороге каменеет снежная каша – и при всем притом надо быстро менять летнюю резину на зимнюю, ведь на завтра дают первый гололед и снижение температуры. Будет ли время на приведение "зимы" в порядок, если она окажется со ржавчиной, дырками и без давления? Поэтому лучше найти дополнительное время сейчас, когда вас греет весеннее солнце и предчувствие теплого сезона – чтобы положить зимние шины на отдых в боевом состоянии.

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