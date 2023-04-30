Шини, як і колеса в цілому, старішають не лише коли котяться по дорозі. Неправильні умови відпочинку у міжсезоння теж даються взнаки, і особливо це важливо для зимових шин, які ми цими днями відправляємо на зберігання. “Авто 24” знає кілька секретів, які не дадуть колесам зістаритись передчасно.

Як не треба зберігати шини, певно, знає більшість водіїв. Сучасна гума боїться прямих сонячних променів та високої температури, а ще покришки не можна деформувати на тривалий час.

Шини без дисків вішати за внутрішній борт не можна, краще вже скласти їх одна на одну – якщо їх не більше чотирьох.

Але перш ніж підвісити чи штабелювати свої колеса, з ними бажано провести кілька додаткових маніпуляцій.

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Чистота

Це не обов’язково, але бажано. Чисті колеса точніше відбалансуються, та й проконтролювати їхні стан легко, коли багнюки не буде. Якщо зимові шини будуть зберігатись на дисках, їх краще помити зараз, навесні, коли тепло. Особливу увагу зверніть на внутрішні полиці дисків, бо там іноді накопичуються настільки серйозні порції грунту, що порушення балансування буває відчутне навіть без верстата з електронікою.

Чужорідні тіла

Перед тим як демонтувати шину з диска (або перед відправкою цілого колеса на зберігання) треба обдивитись і витягнути з протектору камінчики та металеві предмети типу цвяхів та шматків дроту. Майте на увазі, що при цьому може відкритися наскрізний отвір і шину доведеться ремонтувати. Тож або довірте екстракцію шиномонтажнику, або проконтролюйте після того пошкоджене місце – чи не виходить через нього повітря.

Шина може довго “не помічати” чужорідного предмета в своєму протекторі, але врешті-решт він стане причиною розгерметизації, а то й руйнування

Не забудьте також, поки колесо не розбортоване, оглянути боковини кожної шини. Цвяхів та шурупів тут не буде, але можуть бути гулі та порізи. Перші – сигнал до списання шини, другі варто відремонтувати, щоб пошкодження не збільшилося.

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Тиск

Перед відправкою коліс у підвал, на гараж або балкон перевірте тиск у кожному. Невідповідність його в окремих колесах – привід для з’ясування ситуації. Можливо, на покришці є пошкодження або непомічений цвях, а можливо, є протікання в місці посадки шини на диск. Останнє буває, коли диск старий і має на посадочній полиці корозію або товсті нашарування гуми.

Вентилі часто стають причиною падіння тиску в шині. При сезонній заміні уважно оглядайте їх і прислуховуйтесь, чи не шипить повітря при нахилянні вентиля.

Балансування

Зимові шини на окремих “зимових” дисках крім інших зручностей дають водієві важливу перевагу – їх можна підготувати до зими ще навесні, щоб з першим снігопадом не затримуватись в чергах на шиномонтажі. Тобто є сенс перевірити балансування зимових коліс після того, як вони будуть помиті та проінспектовані на предмет камінчиків та цвяхів у протекторі.

Корозія

Якщо зимовий комплект у водія має власні диски, то в господаря є додатковий клопіт: корозія цих дисків (якщо вони не литі легкосплавні, а штамповані сталеві). А значить, сіль, пісок та відсів завдають їхньому покриттю чималої шкоди. Якщо залишити диски з вогнищами корозії на літо як є, у теплі іржа отримає неабиякий розвиток, і восени ви можете просто не впізнати свої колеса. Серйозність проблеми у тому, що коли іржа може підкрастися до посадочної полиці на ободі, то вона порушить герметичність посадки шини.

Корозію диску, яка лише починається, бажано зачистити, заґрунтувати та вкрити фарбою. Якщо залишити проблему на потім, доведеться здавати диски в реставрацію.

Зразковий господар мав би провести капремонт цих деталей – перефарбувати їх. Але зачистити метал, щоб знищити корозію, непросто, як і нанести потім кілька шарів стійких лакофарбових матеріалів. Спрощений варіант, який не поверне дискам колишній “новий” вигляд, але зупинить розвиток корозії – обробити увесь оголений метал перетворювачем іржі. Якщо вам трапиться якісний препарат, деякий час він навіть буде виконувати роль захисного грунту.

Рекомендація “Авто 24”

Пригадайте, яким нерідко буває наше осіннє перевзування. Перший сніг, легкий мороз, на дорозі кам’яніє снігова каша – і попри все треба швидко міняти літню гуму на зимову, ба на завтра передбачають першу ожеледицю і зниження температури. Чи буде час на приведення “зими” до ладу, якщо вона виявиться з іржею, дірками і без повітря? Тож краще знайти зайву годинку зараз, коли вас гріє весняне сонце та передчуття теплого сезону – щоб покласти зимові шини на відпочинок у “бойовому” стані.

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