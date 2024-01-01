Как продлить срок временного ввоза автомобиля

Из-за объявления военного положения многие владельцы временно ввезенных автомобилей на иностранной регистрации не смогли своевременно вывезти их за пределы таможенной территории Украины. За несвоевременный вывоз таких автомобилей предусмотрены штрафы в размере до 170 000 грн или их конфискация. Во многих случаях размер штрафа превышает стоимость самого автомобиля.

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Кто сталкивается с этой проблемой?

С этой проблемой сталкиваются владельцы автомобилей на иностранной регистрации, которые временно ввезли их на территорию Украины. После введения штрафов граждане в большинстве случаев придерживались сроков вывоза. Однако объявление военного положения вынесло свои коррективы, и многие владельцы не смогли вывезти эти автомобили и до сих пор волнуются за дальнейшую их судьбу.

Что такое временный ввоз?

Временный ввоз автомобиля на иностранной регистрации позволяет использовать его на территории Украины без уплаты таможенных платежей в течение определенного срока. Этот срок составляет до одного года для нерезидентов и до 60 дней для резидентов с временным консульским учетом. Нарушение этих сроков может привести к штрафам или конфискации автомобиля.

Как регулируется этот вопрос в Украине?

Порядок временного ввоза транспортных средств регулируется Таможенным кодексом Украины. В частности, статья 380 Таможенного кодекса определяет условия и сроки временного ввоза автомобилей. В случае обстоятельств непреодолимой силы сроки временного ввоза могут быть продлены по решению таможенного органа.

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Военное положение как форс-мажор

Объявление украинскими властями военного положения в Украине считается обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), что затрудняет или делает невозможным вывоз временно ввезенных автомобилей. Законодательство предусматривает возможность продления срока временного ввоза в связи с такими обстоятельствами. Для этого необходимо обратиться в таможенный орган с соответствующим заявлением и подтверждающими документами.

Другие обстоятельства для продления срока

Кроме военных действий, существуют другие обстоятельства, которые могут быть основанием для продления срока временного ввоза автомобиля. Например, это могут быть серьезные проблемы со здоровьем владельца, что делают невозможным выезд, или технические неисправности автомобиля, требующие длительного ремонта.

Позиция таможни относительно войны как форс-мажорного обстоятельства

В первые дни после объявления украинскими властями военного положения на своей официальной странице Государственная таможенная служба Украины предоставила соответствующие разъяснения. А именно сообщила, что на время военного положения таможенными органами будут остановлены/продлены соответствующие сроки временного ввоза транспортных средств. Однако уточнено, что сроки обратного вывоза которых были определены на период после 24.02.2022.

Актуальность разъяснений таможни в настоящее время

На сегодня Таможенная служба удалила свое предыдущее сообщение с официальной страницы в соцсети Facebook. Это вызывает сомнения относительно юридической силы и актуальности ранее предоставленных разъяснений таможенных органов. При этом, отсутствие официальной позиции по этому вопросу создает правовую неопределенность для граждан и бизнеса.

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Куда обращаться для подачи заявления?

Для продления срока временного ввоза автомобиля необходимо обратиться в таможню, через которую было ввезено транспортное средство. Заявление подается в таможенный орган, который осуществлял оформление ввоза автомобиля. Контактную информацию таможенных органов можно найти на официальном сайте Государственной таможенной службы Украины.

Основные этапы процедуры

Подготовка заявления с обоснованием причин продления срока и сбор подтверждающих документов. 2. Подача заявления в таможенный орган, который оформлял ввоз автомобиля. 3. Рассмотрение заявления таможенным органом и принятие решения. 4. Получение письменного решения таможенного органа о продлении срока или отказе.

Что делать в случае одобрения?

Если таможенный орган одобряет ваше заявление, выдается письменное решение о продлении срока временного ввоза. Это решение нужно хранить вместе с документами на автомобиль и предъявлять при пересечении границы. Продление срока дает возможность избежать штрафов и конфискации автомобиля.

Действия при получении отказа

В случае отказа таможенного органа необходимо выполнить требование по вывозу автомобиля с территории Украины в установленные сроки. В случае невозможности вывоза, нужно подать на таможню дополнительные обоснования. Или предоставить дополнительные доказательства невозможности вывоза автомобиля. Если есть основания считать отказ необоснованным, его можно обжаловать в судебном порядке.

Штрафы за несвоевременный вывоз

Нарушение сроков пребывания автомобиля может привести к наложению штрафа согласно ст. 381 Таможенного кодекса, размер которого варьируется в зависимости от длительности просрочки. А именно: просрочка до 3 суток предусматривает наложение штрафа в размере 850 грн, от 3 до 10 суток – 5 100 грн, от 10 до 20 суток – 17 000 грн, от 20 до 30 суток – 85 000 грн, свыше 30 суток -170 000 грн.

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Риски конфискации автомобиля

В случае превышения сроков временного ввоза более чем на 30 дней таможенные органы могут конфисковать автомобиль. Это крайняя мера, но он предусмотрен законодательством для обеспечения выполнения таможенных правил. Конфискация происходит в пункте пропуска через государственную границу при попытке пересечь границу.

Выводы

Своевременное обращение в таможенные органы позволяет избежать штрафов и сохранить автомобиль в вашем пользовании. Непредставление уведомления заблаговременно может повлечь получение протокола о нарушении таможенных правил. Продление срока пребывания транспортного средства является законным способом решения проблемы в условиях форс-мажора.