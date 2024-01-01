Як продовжити строк тимчасового ввезення автомобіля

Через оголошення воєнного стану багато власників тимчасово ввезених автомобілів на іноземній реєстрації не змогли своєчасно вивезти їх за межі митної території України. За несвоєчасне вивезення таких автомобілів передбачено штрафи у розмірі до 170 000 грн або їх конфіскація. У багатьох випадках розмір штрафу перевищує вартість самого автомобіля.

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Хто стикається з цією проблемою?

З цією проблемою стикаються власники автомобілів на іноземній реєстрації, які тимчасово ввезли їх на територію України. Після запровадження штрафів громадяни у більшості випадків дотримувалися строків вивезення. Проте оголошення воєнного стану винесло свої корективи, і багато власників не змогли вивезти ці автомобілі та досі хвилюються за подальшу їх долю.

Що таке тимчасове ввезення?

Тимчасове ввезення автомобіля на іноземній реєстрації дозволяє використовувати його на території України без сплати митних платежів протягом певного строку. Цей строк становить до одного року для нерезидентів та до 60 днів для резидентів з тимчасовим консульським обліком. Порушення цих строків може призвести до штрафів або конфіскації автомобіля.

Як регулюється це питання в Україні?

Порядок тимчасового ввезення транспортних засобів регулюється Митним кодексом України. Зокрема, стаття 380 Митного кодексу визначає умови та строки тимчасового ввезення автомобілів. У разі обставин непереборної сили строки тимчасового ввезення можуть бути продовжені за рішенням митного органу.

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Воєнний стан як форс-мажор

Оголошення українською владою воєнного стану в Україні вважається обставиною непереборної сили (форс-мажором), що ускладнює або робить неможливим вивезення тимчасово ввезених автомобілів. Законодавство передбачає можливість продовження строку тимчасового ввезення у зв’язку з такими обставинами. Для цього необхідно звернутися до митного органу з відповідною заявою та підтверджуючими документами.

Інші обставини для продовження строку

Окрім військових дій, існують інші обставини, які можуть бути підставою для продовження строку тимчасового ввезення автомобіля. Наприклад, це можуть бути серйозні проблеми зі здоров’ям власника, що унеможливлюють виїзд, або технічні несправності автомобіля, які потребують тривалого ремонту.

Позиція митниці щодо війни як форс-мажорної обставини

В перші дні після оголошення українською владою воєнного стану на своїй офіційній сторінці Державна митна служба України надала відповідні роз’яснення. А саме повідомила, що на час воєнного стану митними органами буде зупинено/продовжено відповідні строки тимчасового ввезення транспортних засобів. Проте уточнено, що терміни зворотного вивезення яких було визначено на період після 24.02.2022.

Актуальність роз’яснень митниці на даний час

Станом на сьогодні Митна служба видалила своє попереднє повідомлення з офіційної сторінки у соцмережі Facebook. Це викликає сумніви щодо юридичної сили та актуальності раніше наданих роз’яснень митних органів. При цьому, відсутність офіційної позиції з цього питання створює правову невизначеність для громадян і бізнесу.

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Куди звертатися для подання заяви?

Для продовження строку тимчасового ввезення автомобіля необхідно звернутися до митниці, через яку було ввезено транспортний засіб. Заява подається до митного органу, який здійснював оформлення ввезення автомобіля. Контактну інформацію митних органів можна знайти на офіційному сайті Державної митної служби України.

Основні етапи процедури

Підготовка заяви з обґрунтуванням причин продовження строку та збирання підтверджуючих документів. 2. Подання заяви до митного органу, який оформлював ввезення автомобіля. 3. Розгляд заяви митним органом та прийняття рішення. 4. Отримання письмового рішення митного органу про продовження строку або відмову.

Що робити у випадку схвалення?

Якщо митний орган схвалює вашу заяву, видається письмове рішення про продовження строку тимчасового ввезення. Це рішення потрібно зберігати разом із документами на автомобіль і пред’являти під час перетину кордону. Продовження строку дає можливість уникнути штрафів і конфіскації автомобіля.

Дії при отриманні відмови

У разі відмови митного органу необхідно виконати вимогу щодо вивезення автомобіля з території України у встановлені строки. У разі неможливості вивезення, потрібно подати на митницю додаткові обґрунтування. Чи надати додаткові докази неможливості вивезення автомобіля. Якщо є підстави вважати відмову необґрунтованою, її можна оскаржити у судовому порядку.

Штрафи за несвоєчасне вивезення

Порушення строків перебування автомобіля може призвести до накладення штрафу згідно зі ст. 381 Митного кодексу, розмір якого варіюється залежно від тривалості прострочення. А саме: прострочення до 3 діб передбачає накладення штрафу у розмірі 850 грн, від 3 до 10 діб – 5 100 грн, від 10 до 20 діб – 17 000 грн, від 20 до 30 діб – 85 000 грн, понад 30 діб -170 000 грн.

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Ризики конфіскації автомобіля

У разі перевищення строків тимчасового ввезення більш як на 30 днів митні органи можуть конфіскувати автомобіль. Це крайній захід, але він передбачений законодавством для забезпечення виконання митних правил. Конфіскація відбувається у пункті пропуску через державний кордон при спробі перетнути кордон.

Висновки

Своєчасне звернення до митних органів дозволяє уникнути штрафів і зберегти автомобіль у вашому користуванні. Неподання повідомлення завчасно може спричинити отримання протоколу про порушення митних правил. Продовження строку перебування транспортного засобу є законним способом вирішення проблеми в умовах форс-мажору.