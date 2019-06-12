Когда репортер Авто24 подсаживался в одну из машин на старте ралли "От крепости до крепости" в Каменеце-Подльском, чтобы вести репортаж с колес, он не придал особого значения предупреждению, что экипаж "не совсем обычный".

Хрупкая женщина-штурман представила мне пилота темно-синей “Волги” ГАЗ-21: Михаил Евстафьевич. И добавила тихо: “Это наш мэр!” Здорово, что руководитель такого ранга настолько интересуется ретротемой, но меня как иногороднего жителя больше впечатлил тот факт, что данный экипаж стартует в гонке впервые. Интересно будет понаблюдать, как на твоих глазах люди становятся раллистами!

Ретроралли проходят на дорогах общего пользования с соблюдением ПДД. Класс авто особого значения не имеет, но если трасса проложена не только по ровному асфальту, предпочтительнее все же модель с большими колесами.

Азы классического ралли

Пока я настраивал фототехнику, с брифинга вернулся экипаж с легендой – небольшой книжкой, где в виде таблицы с метражом и условными знаками зашифрован предстоящий маршрут состязаний.

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Так выглядит легенда ралли, по которой штурман определяет маршрут: расстояние от старта и предыдущего поворота и направление движения на перекрестке. Справа – дополнительные подсказки в виде дорожных знаков.

Таким образом, перед стартующими стоит две задачи: найти правильную дорогу и преодолеть ее с максимально равномерной скоростью, прибывая на пункты КВ (контроля времени) в точно указанное время, по возможности без опоздания и опережения заданного в легенде графика. И то, и другое пенализируется штрафными очками, и чем больше их наберется, тем ниже место займет экипаж в итоговой таблице.

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Вижу, что люди, сидящие на переднем диване “Волги”, последние минуты перед стартом посвящают тому, что делят предстоящий маршрут до КВ-2 на равные части, отмечая для себя время прибытия на каждую промежуточную точку – чтобы обеспечить как раз ту вожделенную равномерность движения. Но гладко все выглядит только на страничках легенды, а на деле задачу сильно осложняет то обстоятельство, что маршрут приходится прокладывать отрезками от перекрестка к перекрестку. На любом из которых можно ошибиться и повернуть не в ту сторону. Мои штурман с пилотом этого пока еще не знают…

Вообще-то в ралли старт машин раздельный – с интервалом в 1 минуту, но на трассе участники часто встречаются друг с другом, причем порой оказывается, что они едут в разном направлении.

Первые шаги

Очередной поворот должен совершаться через указанное количество метров от предыдущего. Обнуляемого счетчика пробега на ретроавтомобилях обычно нет, поэтому штурману приходится каждый раз суммировать (в блокноте или в уме) реальные показания одометра и указанную в легенде цифру, оглашая пилоту, при каких значениях на щитке нужно будет поворачивать. И это просто только на первый взгляд.

Вообще-то, для точного отмеривания дистанции существуют специальные приборы (в том числе с GPS) и приложения для смартфонов, но истовые фанаты ретроралли предпочитают обходиться исключительно средствами “своей” эпохи – то есть в нашем случае штатным одометром.

Перед стартом – брифинг участников, на котором организаторы разъясняют особенности предстоящей гонки и отвечают на вопросы.

И вот мы в нашей “шаланде” то несемся по асфальту, то, качаясь, плывем по древней брусчатке, вглядываясь в клеточки “волговского” одометра, снова и снова пересчитывая метры и сверяя с конфигурацию перекрестка в легенде с натурой. Пару раз, когда в старой части города повороты чередуются слишком часто, штурман не успевает плюсовать сотни метров и объявлять точку поворота – машина проскакивает нужный перекресток. Приходится разворачиваться и возвращаться к месту, где был потерян маршрут.

Ралли в Каменце-Подольском называется “От крепости до крепости”, в этом году оно стартовало у каменецкого бастиона и финишировало в Хотине.

То и дело встречаем автомобили других участников, но вставать им в хвост нельзя: нет никакой гарантии, что они едут правильно, а не блуждают. К тому же, у каждого экипажа свой временной график, поскольку в ралли старт раздельный – машины уходят на трассу с интервалом одна минута.

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При этом – интересное дело – дважды, в самых сложных местах, заблудившиеся автомобили сбивались в группы и искали нужную дорогу вместе, штурманы даже выходили из машин для общего совещания. Но когда сообща путь был найден, группа опять рассыпалась по трассе: каждый сам за себя. Интересно, что несколько раз пилот и штурман “моей” “Волги”, будучи местными жителями, и без легенды понимали, куда дальше ведет маршрут. Но “срезать угол” было нельзя – пункты ВКВ (внезапного контроля времени) никто не отменял.



На каждом КВ – пункте контроля времени – штурман дает судье корнет (своего рода “зачётка” экипажа), в который заносится реальное время прибытия на КВ.

Одним словом, уже к середине первого этапа экипаж “Волги”, которая везла корреспондента Авто24, полностью вжился в роль раллистов и с уверенностью заправских гонщиков вел машину по трассе. Когда под стенами старой крепости Каменца-Подольского (не зря название ралли – “От крепости до крепости”) путь был завершен, было даже немного жаль, что наше небольшое приключение закончилось.

P.S. Когда этот материал был готов, на сайте “РетроФеста” появились итоговые таблицы ретроралли “От крепости до крепости”. Однако! Темно-синяя “Волга” под стартовым № 70 (пилот - Михаил Симашкевич, штурман – Яна Мельничук) по итогам собственно ралли заняла третье место. Можно было бы удивиться, но только не в классическом ретроралли: его регламент специально устроен так, что далеко не все зависит от раллийного опыта. Ведь так намного интереснее.

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