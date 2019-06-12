Коли репортер Авто24 підсідав в одну з машин на старті ралі "Від фортеці до фортеці" у Кам'янці-Подльскому, щоб вести репортаж з коліс, він не надав особливого значення попередженню, що екіпаж "не зовсім звичайний".

Тендітна жінка-штурман представила мені пілота темно-синьої "Волги" ГАЗ-21: Михайло Євстафійович. І додала тихо: “Це наш мер!" Здорово, що керівник такого рангу настільки цікавиться ретротемою, але мене як іногороднього жителя більше зацікавив той факт, що даний екіпаж стартує в гонці вперше. Цікаво буде поспостерігати, як на твоїх очах люди стають ралістами!

Ретрораллі проходять на дорогах загального користування з дотриманням ПДР. Клас авто особливого значення не має, але якщо траса прокладена не тільки по рівному асфальту, краще все ж модель з великими колесами.

Ази класичного ралі

Поки я налаштовував фототехніку, з брифінгу повернувся екіпаж з легендою – невеликою книжкою, де у вигляді таблиці з метражем і умовними знаками зашифрований майбутній маршрут змагань.

Читайте також: Ретроралі на “РетроФесті” – гонка в Кам’янці-2019

Це легенда ралі, за якою штурман визначає маршрут: відстань від старту і попереднього повороту і напрямок руху на перехресті. Праворуч – додаткові підказки у вигляді дорожніх знаків.

Таким чином, перед стартуючими стоять два завдання: знайти правильну дорогу і подолати її з максимально рівномірною швидкістю, прибуваючи на пункти КЧ (контролю часу) в точно зазначений час, по можливості без запізнення і випередження. І те, і інше пеналізується штрафними балами, і чим більше їх набереться, тим нижче місце займе екіпаж в підсумковій таблиці.

Читайте також: Що трапиться, якщо не поміняти масло в двигуні

Бачу, що люди, які сидять на передньому дивані "Волги", останні хвилини перед стартом присвячують тому, що ділять майбутній маршрут до КЧ-2 на рівні частини, відзначаючи для себе час прибуття на кожну проміжну точку – щоб забезпечити якраз ту жадану рівномірність руху. Але гладко все виглядає тільки на сторінках легенди, а на ділі завдання сильно ускладнює та обставина, що маршрут доводиться прокладати відрізками від перехрестя до перехрестя. На будь-якому з яких можна помилитися і повернути не в ту сторону. Мої штурман з пілотом цього поки ще не знають…

Взагалі-то в ралі старт машин роздільний – з інтервалом в 1 хвилину, але на трасі учасники часто зустрічаються один з одним, причому деколи виявляється, що вони їдуть у різному напрямку.

Перші кроки

Черговий поворот повинен відбуватися через вказану кількість метрів від попереднього. Лічильника пробігу, що можна скинути на нуль, на ретроавтомобілях зазвичай немає, тому штурману доводиться кожен раз підсумувати (в блокноті або в умі) реальні покази одометра і зазначену в легенді цифру, оголошуючи пілотові, при яких значеннях на щитку приладів потрібно буде повертати. І це просто тільки на перший погляд.

Взагалі-то, для точного відмірювання дистанції існують спеціальні прилади (у тому числі з GPS) і додатки для смартфонів, але ревні фанати ретроралі воліють обходитися виключно засобами "своєї" епохи – тобто в нашому випадку штатним одометром.

Перед стартом – брифінг учасників, на якому організатори роз'яснюють особливості майбутньої гонки і відповідають на запитання.

І ось ми в нашій "шаланді" то мчимо по асфальту, то, гойдаючись, пливемо по стародавній бруківці, вдивляючись в клітинки "волговського" одометра, знову і знову перераховуючи метри і звіряючи з конфігурацію перехрестя в легенді з натурою. Кілька разів, коли в старій частині міста повороти чергуються занадто часто, штурман не встигає плюсувати сотні метрів і оголошувати точку повороту – машина проскакує потрібні перехрестя. Доводиться розвертатися і їхати до місця, де був втрачений маршрут, щоб рушити вперед заново.

Ралі в Кам'янці-Подільському називається "Від фортеці до фортеці", цього року воно стартувало біля кам'янецького бастіону і фінішувало в Хотині.

Раз у раз зустрічаємо автомобілі інших учасників, але вставати їм в хвіст не можна: немає ніякої гарантії, що вони їдуть правильно, а не блукають. До того ж, у кожного екіпажу свій часовий графік, оскільки в ралі старт роздільний – машини йдуть на трасу з інтервалом одна хвилина.

Читайте також: Куди поїхати на свята на автомобілі: нові ідеї

При цьому – цікава справа – двічі, в найскладніших місцях, заблукалі автомобілі збивалися в групи і шукали потрібну дорогу разом, штурмани навіть виходили з машин для загальної наради. Але коли спільно шлях був знайдений, група знову розсипалася по трасі: кожен сам за себе. Цікаво, що кілька разів пілот і штурман "моєї" "Волги", будучи місцевими жителями, і без легенди розуміли, куди веде далі маршрут. Але "зрізати кут" було не можна – пункти РКЧ (раптового контролю часу) ніхто не відміняв.

На кожному КЧ – пункті контролю часу – штурман дає судді корнет (свого роду "заліковка" екіпажу), в який заноситься реальний час прибуття на КВ.

Одним словом, вже до середини першого етапу екіпаж "Волги", яка везла кореспондента Авто24, повністю вжився в роль ралістів та з упевненістю справжніх гонщиків вів машину по трасі. Коли під стінами старої фортеці Кам'янця-Подільського (не дарма назва ралі – "Від фортеці до фортеці") шлях був завершений, було навіть трохи шкода, що наша невелика пригода закінчилася.

P. S. Коли цей матеріал був готовий, на сайті "РетроФеста" з'явилися підсумкові таблиці ретроралли "Від фортеці до фортеці". Однак! Темно-синя "Волга" під стартовим №70 (пілот – Михайло Сімашкевич, штурман – Яна Мельничук) за підсумками власне ралі посіла третє місце. Можна було б здивуватися, але тільки не в класичному ретроралі: його регламент спеціально влаштований так, що далеко не все залежить від ралійного досвіду. Адже так набагато цікавіше.

Читайте також: Що таке ретроралі та де його побачити в Україні