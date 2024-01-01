Как в Нидерландах собирают деньги на "скорые" для Украины

Это уже пятый по счету автомобиль скорой медицинской помощи, купленный баянистом украинского происхождения. Он уже 20 лет живет в Нидерландах, сам родом из Полтавщины.

Музыкант с началом российской оккупации присоединился к волонтерскому движению, а потом и самостоятельно стал собирать средства на помощь украинскому народу. Для этого он со своими сыновьями и учениками дает благотворительные концерты, а заработанные деньги пускает в благотворительность.

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Его жена – голландка. Сыновья родились в Нидерландах, но имеют украинские имена – Лука и Илья, 14 и 10 лет соответственно. Семья зарегистрировала в Нидерландах благотворительную организацию "Музыка для Украины".

Основная уставная цель общественной организации – гуманитарная помощь Украине. Общественно-полезная организация (ANBI) сочетает сбор средств для оказания необходимой гуманитарной помощи Украине с поддержкой и распространением богатой украинской музыкальной культуры. К волонтерскому движению интернациональной семьи присоединились ученики. Они вместе дают концерты.

Фото из архива Олега Лысенко

"С августа по октябрь мы дали минимум два десятка концертов и заработали более 20 тыс. евро. Пятый реанимобиль, включая оборудование и доставку, стоил более 25 тыс. евро. В целом наш фонд уже предоставил более 125 тыс. евро помощи. С начала полномасштабной войны мы сыграли в более двух сотен концертов", – рассказывает Олег Лысенко.

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С доставкой, таможенным оформлением и передачей техники защитникам помогает брат – Александр Лысенко, волонтер из Украины. Машины покупали, дооборудовали под различные задачи. Были как обычные кареты скорой медицинской помощи, так реанимобили и даже стоматологический кабинет (см. видео ниже).

При этом каждая машина даже несмотря на добротное техническое состояние проходила перед отправкой в Украину сервисное обслуживание. Также полную проверку проводили в соответствующих сервисных центрах для медицинского оборудования. В машину дополнительно докупалось и другое оборудование и медикаменты.

Пятый по счету медицинский автомобиль отправлен для воинской части, воины которой воюют на Донецком направлении. Он укомплектован по стандартам интенсивной терапии. Здесь в салоне установлена специальная кровать, есть дефибриллятор, кислород, алюминиевые разборные носилки. Все сделано для длительной перевозки раненых на дальние расстояния.

Это полноприводная карета на шасси Volkswagen Transporter T6. Правда, какого-то конкретного предпочтения моделям и брендам Олег Лысенко не имеет. Были "скорые" на ходовой Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, теперь вот "шестерка" – Transporter T6.

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Шестая модель семейства "Транспортеров" в поставках благотворительных организаций и волонтерских движений встречается редко. Обычно кареты на этой ходовой идут желтого цвета, с четырьмя боковыми дверями и одной задней.

Визуально их от других моделей можно отличить как по этим признакам, так и по длинным трубчатыми подножками по всему межколесному расстоянию. Подобного атрибута модели Т4, и Т5 не имеют.

Фото из архива Олега Лысенко

Здесь стоит 240-сильный 4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 1 968 куб. см экологического формата Euro 6. Олег Лысенко (на фото вверху) уверен, что автомобиль с таким надежным силовым агрегатом и выносливой ходовой накрутит на маршрутах с фронта в тыл и обратно еще не одну сотню тысяч километров.

Сам музыкант не скрывает, что сбор средств на концертах в приоритете, но здесь каждое его сольное выступление или группой дает мощный толчок в продвижении европейской аудитории украинской культуры, в ходе которого зрители и слушатели вот уже второй год подряд (см. видео ниже) знакомятся с лучшими образцами разножанровых музыкальных произведений прошлого и современного.

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Работа продолжается. Сейчас наш земляк готовит интересную тематическую концертную программу к Рождественским праздникам, куда вошла знаменитая на весь мир украинская "Щедривка", (Щедрик) Николая Леонтовича.