Як в Нідерландах збирають гроші на "швидкі" для України

Це вже п’ятий за відліком автомобіль швидкої медичної допомоги, куплений баяністом українського походження. Він уже 20 років живе у Нідерландах, сам родом з Полтавщини.

Музикант з початком російської окупації долучився до волонтерського руху, а потім й самотужки став збирати кошти на допомогу українському народу. Задля цього він зі своїми синами та учнями дає благодійні концерти, а зароблені гроші пускає в благодійництво.

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Його дружина – голландка. Сини народилися в Нідерландах, але мають українські імена – Лука та Ілля, 14 й 10 років відповідно. Родина зареєструвала у Нідерландах благодійну організацію "Музика для України".

Основана статутна мета громадської організації – гуманітарна допомога Україні. Громадсько-корисна організація (ANBI) поєднує збір коштів для надання необхідної гуманітарної допомоги Україні з підтримкою та поширенням багатої української музичної культури. До волонтерського руху інтернаціональної родини доєдналися учні. Вони разом дають концерти.

Фото з архіву Олега Лисенка

"З серпня по жовтень ми дали мінімум два десятки концертів і заробили понад 20 тис. євро. П’ятий реанімобіль, включаючи обладнання та доставку, коштував понад 25 тис. євро. Загалом наш фонд уже надав понад 125 тис. євро допомоги. З початку повномасштабної війни ми зіграли у понад дві сотні концертів", – розповідає Олег Лисенко.

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З доставленням, митним оформленням та передачею техніки захисникам допомагає брат – Олександр Лисенко, волонтер з України. Машини купували, дообладнували під різні завдання. Були як звичайні карети швидкої медичної допомоги, так реанімобілі й навіть стоматологічний кабінет (див. відео нижче).

При цьому кожна машина навіть попри добротний технічний стан проходила перед посиланням в Україну сервісне обслуговування. Також повну перевірку проводили у відповідних сервісних центрах для медичного обладнання. В машину додатково докуповувалося й інше устаткування та медикаменти.

П’ятий за відліком медичний автомобіль відправлено для військової частини, воїни якої воюють на Донецькому напрямку. Його укомплектовано за стандартами інтенсивної терапії. Тут в салоні встановлено спеціальне ліжко, є дефібрилятором, кисень, алюмінієві розбірні ноші. Все зроблено для тривалого перевезення поранених на далекі відстані.

Це повнопривідна карета на шасі Volkswagen Transporter T6. Щоправда, якоїсь конкретної переваги моделям і брендам Олег Лисенко не надає. Були "швидкі" на ходовій Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, тепер ось "шістка" – Transporter T6.

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Шоста модель сімейства "Транспортерів" в постачах благодійних організацій та волонтерських рухів зустрічається рідко. Зазвичай карети на цій ходовій йдуть жовтого кольору, з чотирма боковими дверима та одними задніми.

Візуально їх від інших моделей можна відрізнити як за цими ознаками, так і за довгими трубчатими підніжками по всій міжколісній відстані. Подібного атрибута моделі Т4, і Т5 не мають.

Фото з архіву Олега Лисенка

Тут стоїть 240-сильний 4-циліндровий дизельний двигун об’ємом 1 968 куб. см екологічного формату Euro 6. Олег Лисенко (на фото вгорі) впевнений, що автомобіль з таким надійним силовим агрегатом та витривалою ходовою накрутить на маршрутах з фронту в тил і назад ще не одну сотню тисяч кілометрів.

Сам музикант не приховує, що збір коштів на концертах в пріоритеті, але тут кожен його сольний виступ чи групою дає потужний поштовх в просуванні європейській аудиторії української культури, в ході якого глядачі та слухачі ось уже другий рік підряд (див. відео нижче) знайомляться з кращими зразками різножанрових музичних творів минулого та сучасного.

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Робота продовжується. Зараз наш земляк готує цікаву тематичну концертну програму до Різдвяних свят, куди увійшла знаменита на весь світ українська "Щедрівка", (Щедрик) Миколи Леонтовича.