За перший тиждень листопада надходження в регіональні підрозділи ДСНС рясніли широкою палітрою спецтранпорту, починаючи від пожежних автоцистерн до автодрабин і навіть робототехніки.

Волинська область

Рятувальники Волині отримали відразу дві машини. Британські волонтери передали вогнеборцям Володимира пожежну автоцистерну на шасі Scania та 32-метрову автодрабину Bronto на двовісному шасі Volvo FL6.

Організувала цей транш звичайна британська родина пенсіонерів Боб та Морін Френд з Нересборо, з’ясували з публікацій у британській пресі редакцыя Авто24.

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72-річний чоловік, який весь вік працював водієм вантажівки, з самого початку російської агресії займається волонтерською діяльністю, здійснив до України вісім поїздок з життєво важливим медичним обладнанням. Це був його дев’ятий конвой.

Гроші на автодрабину, яку так потребував райцентр Володимир, збирав на конкурсах, вікторинах, усіляких вечірках. Коли про збір коштів розповіла місцева преса, то прийшли не тільки кошти, але й ще один автомобіль – пожежна автоцистерна. Її викупила й передала українському містечку місцева компанія.

Таким чином, у свою дев’яту експедицію в Україну Боб Френд разом друзями-волонтерами відправився 27 жовтня о 14:00 з автостоянки Aldi у Нерсборо з двома пожежними автомобілями. В перших числах листопада техніка урочисто вручена Володимирським рятувальникам.

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Полтавська область

З німецького міста Лайнфельден-Эхтердинген від муніципалітету та міжнародної волонтерської групи співробітництва GIZ прибув спеціальний автомобіль MAN, укомплектований необхідним обладнанням для виконання завдань під час блекаутів.

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В кузовній надбудові стоїть потужний генератор, який у випадку аварійних відключень електромережі може здійснювати енергопостачання до будь-якого об'єкта.

Також іноземні друзі передали захисне спорядження, зокрема каски для пожежних розрахунків та комплекти бойового одягу.

Після відповідних процедур спецавтомобіль став на бойове чергування до одного із підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України.

Запорізька область

Від благодійників Швеції рятувальникам надійшли дві автоцистерни для гасіння пожеж на шасі Scania. Машини адресно отримали вогнеборці Оріховської та Степногірської громад. Разом з технікою у ці підрозділи для екіпажів розрахунків прийшли бойовий одяг і обладнання.

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Техніку з усім перерахованим майном особисто доставив у Запоріжжя ініціатор цієї гуманітарної місії, член шведського рейхстагу та представники Євангелістської церкви з міста Уддевалла Магнус Якобссон.

Шведцький парламентарій разом зі своїми земляками Йоакімом Йохансоном, Юргеном Аллансоном, Йогананом Лувеном, Арамом Венстромом та завдяки волонтерському корпусу "Захисти Захисника" вирішили особисто відвідати Запоріжжя та вручити техніку пожежним підрозділам.

Побачивши місто та громади, почувши повітряні тривоги та відчувши жахи війни, благочинники зрозуміли, що їх допомога дуже вчасна. Вочевидь, це був не останній їх візит і збір коштів для викупу хай і не нової, але справної рятувальної техніки.

Закарпатська область

Пожежний підрозділ у Виноградові поповнився ще одним сучасним пожежним автомобілем класу LCV. Спецавтомобіль прийшов від Євросоюзу в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.

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Машина легкої розмірної групи на колісній базі Volkswagen Crafter з дворядною кабіною для екіпажу має повний комплект пожежогасіння та цистерну для води об’ємом 1000 літрів.

Окрім машини, рятувальники отримали ще й компресор високого тиску SMART 235 для потреб газодимозахисної служби. Таке поповнення суттєво поліпшить можливості виноградівських рятувальників в рятувальних операціях по захисту життя та майно громади.

До нинішнього гуманітарного траншу спільного транскордонного проєкту WARN долучилися благодійники комун з румунських міст Тарна Маре та Ардуд. З української сторони серед партнерів проєкту були четвертий державний пожежно-рятувальний загін ДСНС Закарпаття та інформаційно-інноваційний центр розвитку “NOVUM”

м. Київ

Столиця отримала від німецького Лейпцига три пожежні автоцистерни Renault з колісною формулою 4х4. Машини прийшли у вигляді гуманітарної допомоги.

Техніку на замовлення міста-побратима у найкоротші терміни виробили польські партнери - автомобільний завод Moto-Truck (м. Кельц).

Нові автомобілі вже поставлені в бойовий розрахунок у пожежно-рятувальних підрозділах міста Києва.

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Підрозділи розмінування

Від уряду Канади українським піротехнічним підрозділам прийшло шість роботів для дистанційного розмінування.

Новітній комплекс DIGITAL VANGUARD–S дає змогу саперам не підходити близько до вибухонебезпечних предметів. Усі операції проводяться дистанційно. Машини можуть працювати в операційному режимі без підзарядки до 5 годин. Завдяки дистанційній роботі спеціалісти ДСНС зможуть ще швидше розміновувати українські землі з меншим ризиком для свого життя та здоров’я.