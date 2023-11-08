За первую неделю ноября поступления в региональные подразделения ГСЧС изобиловали широкой палитрой спецтранпорта, начиная от пожарных автоцистерн до автолестниц и даже робототехники.

Волынская область

Спасатели Волыни получили сразу две машины. Британские волонтеры передали огнеборцам Владимира пожарную автоцистерну на шасси Scania и 32-метровую автолестницу Bronto на двухосном шасси Volvo FL6.

Организовала этот транш обычная британская семья пенсионеров Боб и Морин Френд из Нересборо, выяснила из публикаций в британской печати редакция Авто24.

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72-летний мужчина, работавший до выхода на пенсию водителем грузовика, с самого начала российской агрессии занимается волонтерской деятельностью, совершил в Украину восемь поездок с жизненно важным медицинским оборудованием. Это был его девятый конвой.

Деньги на автолестницу, в которой так нуждался райцентр Владимир, собирал на конкурсах, викторинах, всяческих вечеринках. Когда о сборе средств рассказала местная пресса, пришли не только средства, но и еще один автомобиль – пожарная автоцистерна. Ее выкупила и передала украинскому городку местная компания.

Таким образом, в свою девятую экспедицию в Украину Боб Френд вместе с друзьями-волонтерами отправился 27 октября в 14:00 с автостоянки Aldi в Нерсборо с двумя пожарными машинами. В первых числах ноября техника торжественно вручена спасателям Владимира.

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Полтавская область

Из немецкого города Лайнфельден-Эхтердинген от муниципалитета и международной волонтерской группы сотрудничества GIZ прибыл специальный автомобиль MAN, укомплектованный необходимым оборудованием для выполнения задач во время блекаутов.

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В кузовной надстройке стоит мощный генератор, который в случае аварийных отключений электросети может производить энергоснабжение любого объекта.

Также иностранные друзья передали защитное снаряжение, в частности, каски для пожарных расчетов и комплекты боевой одежды.

После соответствующих процедур спецавтомобиль стал на боевое дежурство в одно из подразделений Полтавского гарнизона ГСЧС Украины.

Запорожская область

От благотворителей Швеции спасателям поступили две автоцистерны для тушения пожаров на шасси Scania. Машины адресно получили пожарные Ореховской и Степногорской громад. Вместе с техникой в эти подразделения для экипажей расчетов пришли боевая одежда и оборудование.

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Технику со всем перечисленным имуществом лично доставил в Запорожье инициатор этой гуманитарной миссии член шведского рейхстага и представители Евангелистской церкви из города Уддевалла Магнус Якобссон.

Шведский парламентарий вместе со своими земляками Йоакимом Йохансоном, Юргеном Аллансоном, Йогананом Лувеном, Арамом Венстромом и благодаря волонтерскому корпусу "Защити Защитника" решили лично посетить Запорожье и вручить технику пожарным подразделениям.

Увидев город и громады, услышав воздушные тревоги и ужасы войны, благотворители поняли, что их помощь очень своевременна. Очевидно, это был не последний их визит и сбор средств для выкупа пусть и не новой, но исправной спасательной техники.

Закарпатская область

Пожарное подразделение в Виноградове пополнилось еще одним современным пожарным автомобилем класса LCV. Спецавтомобиль пришел от Евросоюза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Венгрия-Словакия-Румыния-Украина 2014-2020.

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Машина легкой размерной группы на колесной базе Volkswagen Crafter с двухрядной кабиной экипажа имеет полный комплект пожаротушения и цистерну для воды объемом 1000 литров.

Кроме машины спасатели получили еще и компрессор высокого давления SMART 235 для нужд газодымозащитной службы. Такое пополнение существенно улучшит возможности в спасательных операциях по защите жизни и имущеста громады.

К нынешнему гуманитарному траншу совместного трансграничного проекта WARN присоединились благотворители коммун из румынских городов Тарна Маре и Ардуд. С украинской стороны среди партнеров проекта были четвертый государственный пожарно-спасательный отряд ГСЧС Закарпатья и информационно-инновационный центр развития "NOVUM"

г. Киев

Столица получила от немецкого Лейпцига три пожарных автоцистерны Renault с колесной формулой 4х4. Машины пришли в виде гуманитарной помощи.

Технику по заказу города-побратима в кратчайшие сроки произвели польские партнеры – автомобильный завод Moto-Truck (г. Кельц).

Новые автомобили уже поставлены в боевой расчет в пожарно-спасательных подразделениях Киева.

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Подразделения разминирования

От правительства Канады украинским пиротехническим подразделениям пришли шесть роботов для дистанционного разминирования.

Новейший комплекс DIGITAL VANGUARD–S позволяет саперам не подходить близко к взрывоопасным предметам. Все операции производятся дистанционно. Машины могут работать в операционном режиме без подзарядки до 5 часов. Благодаря дистанционной работе специалисты ГСЧС смогут еще быстрее разминировать украинские земли с меньшим риском для своей жизни и здоровья.