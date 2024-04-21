Весеннее и летнее цветение с разнообразием гаммы красок добавляют настроения, но для аллергиков это время года наслаждения не приносит. Водителям за рулем с такой чувствительностью организма также несладко.

Для водителей-аллергиков сезон цветения действительно не лучшая пора. Однако с помощью нескольких простых настроек ухода за автомобилем можно превратить салон в убежище без аллергенов, обеспечив езду без чихания и сонных зевот.

Возбудителем реакции на это явление, как правило, становится пыльца. Поэтому, аллергикам за рулем нужно особое внимание и осторожность: людей, измученным реакцией организма на то цветение с пыльцой, больше клонит ко сну, им труднее сосредоточиться. Чаще всего это состояние появляется в длительных поездках. Результатом может стать микросон.

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Могут быть и другие реакции, скажем, обычное чихание. Это также опасное явление, поскольку во время чихания глаза рефлекторно закрываются примерно на секунду. За это время управляемый автомобиль проезжает вслепую около 14 метров в городских районах со скоростью 50 км/ч, а на автомагистрали со скоростью 100 км/ч – почти 35 метров.

За ту секунду может произойти много чего не очень приятного, а то и трагического. Для предотвращения этого стоит прислушаться к советам к специалистам. Подсказок не так уж и много, но учесть их стоит.

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Влажное протирание

Это – самый простой элемент противодействия аллергическому приступу. Врачи-аллергологи советуют регулярно чистить салон автомобиля. Классическое "протирание пыли" влажной тряпкой в салоне удаляет не только грязь и пыль, но и нежелательную пыльцу.

Фото с сайта monarchbrands.com

Лучше всего это делать тряпкой из микроволокна, смоченной мягким дезинфицирующим раствором. Регулярная очистка микрофиброй значительно уменьшит циркуляцию аллергенов в салоне. Протирать следует не только поверхность панелей. С тщательностью следует прочистить вентиляционные отверстия, где концентрируется наслоение пыли и пыльцы.

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Автомобильная обивка также содержит огромное количество аллергенов. Поэтому тщательная обработка пылесосом и увлажненной тряпкой сидений, особенно швов и сгибов, поможет противостоять аллергенам.

Желательно это делать регулярно. Особое значение профилактическая уборка приобретает перед дальней поездкой.

Обслуживание кондиционера

Этот элемент профилактики также важен и, без преувеличения, считается самым главным борцом с аллергенами. Доказано, что регулярное обслуживание кондиционера гарантированно уменьшает количество пыльцы в салоне и противодействует аллергическим приступам.

Большинство производителей рекомендуют заменять воздушный фильтр салона каждые 20 000 – 25 000 километров. В сезон высокого уровня пыльцы подумайте о том, чтобы заменять его чаще. Засоренный пыльцевой фильтр может быть опасным.

Фото с сайта southeasternhonda.com

Лучше всего замену пыльцевого фильтра проводить в начале весны. Это мероприятие поможет вам уже с середины весны, когда наступает пик цветения наиболее пыльцевых растений.

Здесь хорошо ориентироваться по пчелам. Как только они покинули улей и начинают медосбор – жди наступления аллергии.

Фильтр является вашим союзником: этот бесшумный охранник задержит пыль, пыльцу и другие раздражители, переносимые воздухом. Он остановит большинство этих микродиверсантов еще на полпути к салону. Полностью преграду не поставит, но через систему вентиляции внутрь машины их попадет значительно меньше.

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Конечно, в старых моделях автомобилей салонный фильтр отсутствует. Если же фильтр давно не меняли, то в таком случае во время движения стоит держать окна закрытыми и использовать функцию рециркуляции кондиционера. Это частично может предотвратить попадание пыльцы в автомобиль. А если вы еще перед поездкой сделали влажную протирку салона, то вам в дороге будет намного легче.

Чихайте на здоровье, но..

Для уменьшения рисков аварийности аллергикам стоит водить машину медленнее и осмотрительнее. Это сокращает пройденное расстояние при чихании и немного снижает и так высокий риск несчастных случаев.

Фото с сайта carsales.com

По возможности паркуйте автомобиль в затененном месте, это поможет избежать оседания пыльцы на внешней части автомобиля. После прогулок, долгого пребывания на улице на одежде остается наслоение пыльцы. Снимите куртку перед тем, как сесть за руль, вытряхните обувь от пыльцы и пыли.

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Если это длительная поездках, то рекомендуется делать частые перерывы, а при возможности передавать управление машиной кому-то из пассажиров. Если перерывы или смена водителя невозможны, то есть смысл пересесть на другой вид транспорта.

Лекарства – не панацея

Многие водители-аллергики принимают лекарства для облегчения симптомов. Однако не забывайте, что некоторые из этих препаратов могут вызвать усталость и задержку реакции и, таким образом, ухудшать способность управлять автомобилем.

Фото с сайта tn.nova.cz

В таком случае желательно заранее проконсультироваться с врачом-аллергологом или по крайней мере с фармацевтом о том, какие именно лекарства подходят для водителей во время управления транспортом, а какие могут поставить под угрозу собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

Вывод

Сезон повышенной концентрации аллергенов в воздухе вызывает у водителей различные реакции. У кого-то может быть слезотечение, сильный насморк или снижение концентрации. А кто-то будет страдать от одышки, внезапного чихания или приступа кашля.

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При любой реакции организма на аллергические раздражители стоит быть осмотрительным и знать, что это вопрос не только вашего здоровья и безопасности, но и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов на обочине дороги или тротуаре.