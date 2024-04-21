Весняне та літнє цвітіння квітів з різнобарв'ям кольорів додають настрою, але для алергіків ця пора року насолоди не приносить. Водіям за кермом з такою чутливістю організму також непереливки.

Для водіїв-алергіків сезон цвітіння й справді не найкраща пора. Однак за допомогою кількох простих налаштувань догляду за автомобілем можна перетворити салон на притулок без алергенів, забезпечивши їзду без чхання й сонливих позіхань.

Збудником реакції на це явище, як правило, стає пилок. Отож, алергікам за кермом потрібна особлива увага та обережність: змученим реакцією організму на той цвіт з пилком людей більше хилить до сну, їм важче зосередитися. Найчастіше цей стан з’являється в тривалих поїздках. Результатом може стати мікросон.

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Можуть бути й інші реакції, скажімо, звичайне чхання. Це також небезпечне явище, оскільки під час чхання очі рефлекторно заплющуються приблизно на секунду. За цей час керований автомобіль проїжджає наосліп близько 14 метрів у міських районах зі швидкістю 50 км/год, а на автомагістралі зі швидкістю 100 км/год – майже 35 метрів.

За ту секунду може статися багато чого не дуже приємного, а то й трагічного. Для запобігання цьому варто прислухатися до порад до спеціалістів. Підказок не так вже й багато, але врахувати їх варто.

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Вологе протирання

Це – найпростіший елемент протидії алергічному приступу. Лікарі-алергологи радять регулярно чистити салон автомобіля. Класичне "протирання пилу" вологою ганчіркою в салоні видаляє не лише бруд і пил, але і небажаний пилок.

Фото з сайту monarchbrands.com

Найкраще це робити ганчіркою з мікроволокна, змоченою м’яким дезінфекційним розчином. Регулярне очищення мікрофіброю значно зменшить циркуляцію алергенів в салоні. Протирати слід не лише поверхню панелей. З ретельністю слід прочистити вентиляційні отвори, де концентрується нашарування пилу та пилку.

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Автомобільна оббивка також містить величезну кількість алергенів. Тому ретельна обробка пилотягом та зволоженою ганчіркою сидінь, особливо швів та згинів, допоможе протистояти алергенам.

Бажано це робити регулярно. Особливого значення профілактичне прибирання набуває перед далекою поїздкою.

Обслуговування кондиціонера

Цей елемент профілактики також важливий і, без перебільшення, вважається найголовнішим борцем з алергенами. Доведено, що регулярне обслуговування кондиціонера гарантовано зменшує кількість пилку в салоні та протидіє алергічним приступам.

Більшість виробників рекомендують замінювати повітряний фільтр салону кожні 20 000 – 25 000 кілометрів. У сезон високого рівня пилку подумайте про те, щоб замінювати його частіше. Засмічений пилковий фільтр може бути небезпечним.

Фото з сайту southeasternhonda.com

Найкраще заміну пилкового фільтра проводити на початку весни. Цей захід допоможе вам вже з середини весни, коли настає пік цвітіння найбільш пилкових рослин.

Тут добре орієнтуватися по бджолах. Як тільки вони покинули вулик і розпочинають медозбір – чекай наступу алергії.

Фільтр є вашим союзником: цей безшумний охоронець затримає пил, пилок та інші подразники, що переносяться повітрям. Він зупинить більшість цих мікродиверсантів ще на півдорозі до салону. Повністю перепону не поставить, але через систему вентиляції всередину машини їх потрапить значно менше.

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Звісно, в старих моделях автомобілів салонний фільтр відсутній. Якщо ж фільтр давно не міняли, то в такому разі під час руху варто тримати вікна зачиненими та використовувати функцію рециркуляції кондиціонера. Це частково може запобігти попаданню пилку в автомобіль. А якщо ви ще перед поїздкою зробили вологе протирання салону, то вам в дорозі буде набагато легше.

Чхайте на здоров’я, але…

Для зменшення ризиків аварійності алергікам варто водити машину повільніше та обачніше. Це скорочує пройдену відстань при чханні й трохи знижує і так високий ризик нещасних випадків.

Фото з сайту carsales.com

За можливості паркуйте автомобіль у затіненому місці, це допоможе уникнути осідання пилку на зовнішній частині автомобіля. Після прогулянок, довгого перебування на вулиці на одязі лишається нашарування пилку. Зніміть куртку перед тим, як сісти за кермо, витрусіть взуття від пилку й пилу.

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Якщо це тривала поїздках, то рекомендується робити часті перерви, а при можливості передавати управління машиною комусь з пасажирів. Якщо перерви або зміна водія неможливі, то є сенс пересісти на інший вид транспорту.

Ліки – не панацея

Багато водіїв-алергіків приймає ліки для полегшення симптомів. Однак не забувайте, що деякі з цих препаратів можуть викликати втому та затримку реакції й, таким чином, погіршувати здатність керувати автомобілем.

Фото з сайту tn.nova.cz

В такому разі бажано заздалегідь проконсультуватися з лікарем-алергологом або принаймні з фармацевтом про те, які саме ліки підходять для водіїв під час керування транспортом, а які можуть поставити під загрозу власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.

Висновок

Сезон підвищеної концентрації алергенів у повітрі викликає у водіїв різні реакції. У когось може бути сльозотеча, сильний нежить чи зниження концентрації. А хтось страждатиме від задишки або раптового чхання чи нападу кашлю.

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При будь-якій реакції організму на алергічні подразники варто бути обачним і знати, що це питання не тільки вашого здоров’я та безпеки, але й інших учасників дорожнього руху, у тому числі пішоходів на узбіччі дороги чи тротуарі.