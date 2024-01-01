Как выбрать подержанный автомобиль: 5 советов от экспертов

Эксперты Autoblog сформировали 5 советов, к которым стоит прислушаться, выбирая среди сотен предложений на рынке подержанных авто.

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Бюджет должен покрывать не только цену

Подержанные автомобили могут потребовать дополнительного технического обслуживания, поэтому стоит заранее рассчитать свой бюджет, учитывая, например, цену новых тормозных колодок, шин или других расходников.

Изучите рынок

Сейчас существуют десятки онлайн-сервисов по продаже автомобилей, благодаря которым можно ознакомиться с предложениями. Для этого стоит выбрать марку и модель, которая вас интересует и ознакомиться с предложениями на рынке. Таким образом можно узнать средний ценовой диапазон на авто, в зависимости от состояния и года производства.

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Проведите проверку перед покупкой

Если нашелся достойный вариант, его стоит осмотреть. Прежде всего стоит проверить историю автомобиля: информацию о предыдущих владельцах, ДТП и историю обслуживания. Также полезно провести техосмотр у знакомого автомеханика, который может заметить плохой ремонт или другие проблемы, о которых не сообщил продавец.

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Не покупайте автомобиль вслепую

Если транспортное средство находится слишком далеко и у вас нет возможности осмотреть его лично или с экспертом – лучше отказаться от сделки, даже несмотря на выгодный ценник или другие преимущества, чтобы не наткнуться на кота в мешке.

Изучите порядок действий для перерегистрации ТС

Требования для перерегистрации транспортного средства могут меняться, поэтому, после договоренности с продавцом, стоит выбрать подходящую дату и выполнить переоформление автомобиля в сервисном центре МВД. Ознакомиться с необходимым порядком действий для перерегистрации транспортного средства в Украине можно в нашем материале.

Напомним: Как перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД