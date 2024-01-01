Як обрати вживаний автомобіль: 5 порад від експертів

Експерти Autoblog сформували 5 порад, до яких варто дослухатись, обираючи серед сотень пропозицій на ринку вживаних авто.

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Бюджет має покривати не лише ціну

Вживані автомобілі можуть потребувати додаткового технічного обслуговування, тому варто заздалегідь розрахувати свій бюджет, враховуючи, наприклад, ціну нових гальмівних колодок, шин чи інших розхідників.

Вивчіть ринок

Зараз існують десятки онлайн-сервісів з продажу автомобілів, завдяки яким можна ознайомитись з пропозиціями. Для цього варто обрати марку та модель, яка вас цікавить і ознайомитись з пропозиціями на ринку. Таким чином можна дізнатись середній ціновий діапазон на авто, залежно від стану та року виробництва.

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Проведіть перевірку перед покупкою

Якщо знайшовся достойний варіант, його варто оглянути. Перш за все варто перевірити історію автомобіля: інформацію про попередніх власників, ДТП та історію обслуговування. Також корисно провести техогляд у знайомого автомеханіка, який може помітити поганий ремонт або інші проблеми, про які не повідомив продавець.

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Не купуйте автомобіль наосліп

Якщо транспортний засіб знаходиться задалеко й у вас немає можливості оглянути його особисто чи з експертом – краще відмовитись від угоди, навіть попри вигідний цінник чи інші переваги, аби не натрапити на кота в мішку.

Вивчіть порядок дій для перереєстрації ТЗ

Вимоги для перереєстрації транспортного засобу можуть змінюватись, тому, після домовленості з продавцем, варто обрати підходящу дату та виконати переоформлення автомобіля у сервісному центрі МВС. Ознайомитись з необхідним порядком дій для перереєстрації транспортного засобу в Україні можна в нашому матеріалі.

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