Как выглядел первый электрический Nissan 1991 года: фото

Как рассказывает Autoevolution, подобная судьба постигла концепцию Nissan FEV, которая была представлена на Токийском автосалоне 1991 года. Аббревиатура расшифровывается как Future Electric Vehicle, и как понятно из названия – автомобиль был полностью электрическим.

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Тогда Nissan продемонстрировал элегантный электромобиль, который был готов для ежедневного использования. В сегодняшних реалиях, в этом нет ничего удивительного, однако в то время, мир еще не был готов к широкому внедрению данного типа авто.

Фактически, Nissan позиционировал модель FEV как замену стандартным семейным автомобилям с ДВС и заявлял, что авто можно зарядить дома за ночь. В то же время все другие существующие на тот момент электромобили имели скромные габариты и характеристики, поэтому Nissan FEV стал настоящим прорывом.

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Модель имела обтекаемый кузов из алюминия, из-за чего авто имело низкий вес и впечатляющий коэффициент лобового сопротивления всего в 0,19. Ездил FEV на специально созданных на заказ шинах Nissan с низким сопротивлением качению.

Интерьер выполнен в стиле минимализма, поэтому он не может похвастаться кричащей роскошью. Электромобиль использовал электромотор и никель-кадмиевую батарею, которая была способна обеспечить около 250 км запаса хода.

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Кроме этого, концепт Nissan имел технологию SQC, что означает Super Quick Charge, которая позволяет заряжать батарею до 40% всего за 6 минут от розетки 200 В. Также Nissan FEV имел небольшую солнечную батарею на крыше, тепловой насос и рекуперацию.

Впечатляющая технологичность, как для модели 90-х годов. Максимальная скорость автомобиля составляла 130 км/ч, а разгон до сотни занимал около 20 секунд, что означает, что электромобиль от Nissan был очень медленным.

Однако, модель так и не запустили в серию не из-за динамических показателей. Главной проблемой Nissan FEV стала эпоха, когда он был разработан, ведь тогдашний автомобильный рынок не имел никакой потребности в электрической модели.

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К тому же в то время топливо было значительно дешевле и вряд ли покупатели решили бы променять автомобили с ДВС на технологический Nissan FEV. Именно поэтому этот электромобиль от японского автопроизводителя остался лишь впечатляющей концепцией.