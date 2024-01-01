Подержанный Nissan Tiida первого поколения: основные проблемы и технические недостатки

Nissan Tiida (C11) выпускался японским производителем Nissan с 2004 по до 2018 года. Первое поколение Tiida можно считать надежным и недорогим в эксплуатации автомобилем, но есть некоторые моменты, которые требуют внимания как в момент покупки, так и во время эксплуатации.

Читайте также: Nissan готовит электрический Micra

Tiida первого поколения выпускалась в двух типах кузова: хэтчбек и седан. Моторную линейку модели составляют исключительно четырехцилиндровые двигатели, которые агрегатируются на выбор с пяти или шестиступенчатой "механикой", четырехдиапазонным "автоматом" или вариатором. Это три бензиновых двигателя 1,5 (HR15DE), 1,6 (HR16DE) и 1,8 (HR18DE), а также дизель 1,5 (K9K-1.5).

Дизайн Nissan Tiida сейчас выглядит утилитарно

В 2010 году модель немного обновили, добавив к гамме цветов кузова пару новых оттенков, накладные пороги, новые фальшрадиаторные решетки и колпаки колес. После рестайлинга в машине также появились другие материалы отделки салона и мультимедийная система Nissan Connect со встроенной навигацией.

Кузов

Седаны и хэтчбеки имеют относительно устойчивый к коррозии кузов. Проблемы возникают, только если автомобиль был некачественно восстановлен после ДТП. Если бывшие владельцы Nissan Tiida часто ездили по дорогам, покрытых гравием, возможны проблемы с передней частью порогов и задними арками. Побитое камнями лакокрасочное покрытие не в состоянии защитить детали кузова от коррозии в этих местах.

Коррозия кузова – типичная проблема для японских брендов тех лет

Днище, в большинстве случаев не уничтожено коррозией, но приличный возраст на некоторых экземплярах уже дает о себе знать. Конечно, если автомобиль подвергался дополнительной антикоррозийной обработке, это будет преимуществом. Но в случае с Nissan Tiida это не обязательная процедура.

Двигатели

Дизельные двигатели официально на украинский рынок не поставлялись, а завезенных из Европы автомобилей с таким силовым агрегатом немного. Бензиновые двигатели наиболее распространены, и большая часть из них переоборудована для работы на газу.

Конструкция двигателя требует снятия впускного коллектора для замены свечей зажигания. Поэтому рекомендуют ставить иридиевые, у которых больший ресурс

Основная проблема бензиновых двигателей – отсутствие гидравлических компенсаторов тепловых зазоров клапанов. Они регулируются шайбами. При работе на бензине их желательно регулировать хотя бы раз в 100 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется на газу, этот интервал нужно уменьшить по крайней мере вдвое.

Читайте также: Nissan распродает автомобили со скидкой 10-15%: какие именно и где

Несвоевременная регулировка клапанов приводит к быстрому прогоранию выпускных клапанов. Если это произошло, нужен дорогой и достаточно длительный ремонт двигателя. Цены на такую работу на столичных СТО колеблются от 150 до 250 долларов. Примерно столько же придется потратить на запчасти.

Эксплуатация на ГБО может иметь плохие последствия в виде прогорания выпускных клапанов

У всех бензиновых двигателей привод ГРМ с помощью цепи. Ресурс цепи около 200-250 тысяч километров; при ее замене также меняются натяжитель и направляющие. Комплект стоит от 100 долларов и выше.

Коробки передач

Механические коробки передач особых хлопот не доставляют. Иногда случаются проблемы с кулисой и ход рычага становится слишком большим. Решается эта проблема довольно легко – заменой пластиковых втулок, которые стоят 10-15 долларов.

Сцепление служит около 100-150 тысяч километров и стоит 80-120 долларов за комплект. При его ремонте лучше заменить и гидравлический подшипник сцепления (40-60 долларов). При второй замене сцепления, после 200-300 тысяч километров пробега, может понадобиться замена двухмассового маховика, который стоит от 400 долларов.

Читайте также: Б/у BMW X3 G01: что в нем чаще всего ломается

Автоматические коробки достаточно надежны при условии своевременного обслуживания и умеренного режима эксплуатации. "Убить" автоматическую коробку можно только, долго буксуя в снегу или песке. Также коробка Nissan Tiida не любит динамичного драйва на холодную.

Лучшей трансмиссией для подержанной Nissan Tiida будет классический автомат

Обслуживать автомат нужно раз в 60 тысяч километров. Замена масла и фильтра является обязательной процедурой на таких пробегах. Конечно, желательно делать полную замену, но производитель регламентирует частичную. Оба варианта являются приемлемыми, поэтому если придерживаться регламента, "автомат" без проблем прослужит 300 тысяч километров и более.

Вариаторная трансмиссия менее надежна. Век ей укорачивают резкие ускорения, буксования в снегу или песке и буксировки прицепов или других авто. При нормальной эксплуатации после 150-200 тысяч в ней, как правило, нужно менять ремень вариатора. Процедура недешевая и в целом может обойтись 600-800 долларов.

Ходовая часть

Передняя подвеска имеет простую конструкцию и не требует много внимания. Около 80-100 тысяч километров служат передние амортизаторы (от 120 долларов за пару). На пробеге более 150-180 тысяч километров иногда лопаются передние пружины, которые стоят по 50-100 долларов за пару. Примерно столько же при адекватной эксплуатации ходят передние тормозные диски, за пару которых продавцы просят 60-80 долларов.

Читайте также: Самые популярные подержанные авто Украины: рейтинг

В рычагах передней подвески сайлентблоки и шаровые опоры можно менять отдельно, но сами рычаги стоят не очень дорого, около 50 долларов за штуку. Живут они около 80 тысяч километров. Примерно такой же ресурс у рулевых наконечников и рулевых тяг, которые стоят 15-20 долларов. При пробеге за 200 тысяч могут выйти из строя сайлетблоки подрамника, которые стоят 40-80 долларов.

Передняя подвеска имеет простую конструкцию и не требует слишком много внимания

Наименьший ресурс, 30-40 тысяч км, у стоек и втулок стабилизатора. Одна стойка стоит 10-20 долларов. Втулки стабилизатора – еще дешевле.

В задней подвеске после 150-200 тысяч километров проседают пружины подвески (40-80 долларов за пару). Чуть раньше могут выйти из строя амортизаторы, которые стоят от 50 до 150 долларов за пару. Большинство версий имели задние барабанные тормоза, в которых колодки живут более 150 тысяч километров, при условии адекватного пользования стояночным тормозом.

Задняя подвеска также простая и долговечная

Иногда, при пробеге более 150 тысяч, выходит из строя карданчик рулевого вала. Лечится это заменой крестовины, которая стоит около 10 долларов. Рулевая рейка может нуждаться в реставрации после 200-250 тысяч километров пробега.

Читайте также: Tesla Model 3 стала самым популярным подержанным авто в Украине

Электричество

Характерных болячек в электрической части нет. Изредка случаются проблемы с иммобилайзером, кнопками стеклоподъемников, разъемами в задних фонарях, стартером, топливным насосом и звуковым сигналом. Однако ни одну из них нельзя назвать системной.

Вывод

Подержанную Nissan Tiida можно рассматривать как недорогой семейный автомобиль, содержание которого не будет болезненным для бюджета. С другой стороны, трудно рекомендовать Tiida в качестве рабочего автомобиля для такси, курьеров или других задач, которые требуют большого пробега. Бензиновые версии не очень любят переоборудование на ГБО, а эксплуатация на бензине для таких задач обычно является накладной.