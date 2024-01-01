Як виглядав перший електричний Nissan 1991 року: фото

Як розповідає Autoevolution, подібна доля спіткала концепцію Nissan FEV, яка була представлена на Токійському автосалоні 1991 року. Абревіатура розшифровується як Future Electric Vehicle, і як зрозуміло з назви – автомобіль був повністю електричним.

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Тоді Nissan продемонстрував елегантний електромобіль, який був готовий для щоденного використання. В сьогоденних реаліях, в цьому немає нічого дивного, проте в той час, світ ще не був готовий до широкого впровадження даного типу авто.

Фактично, Nissan позиціонував модель FEV як заміну стандартним сімейним автомобілям з ДВЗ й заявляв, що авто можна зарядити вдома за ніч. Водночас усі інші існуючі на той момент електромобілі мали скромні габарити та характеристики, тому Nissan FEV став справжнім проривом.

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Модель мала обтічний кузов з алюмінію, через що авто мало низьку вагу й вражаючий коефіцієнт лобового опору лише в 0,19. Їздив FEV на спеціально створених на замовлення шинах Nissan із низьким опором коченню.

Інтер'єр виконано у стилі мінімалізму, тому він не може похвалитись кричущою розкішшю. Електромобіль використовував електромотор та нікель-кадмієву батареєю, яка була здатна забезпечити близько 250 км запасу ходу.

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Окрім цього, концепт Nissan мав технологію SQC, що означає Super Quick Charge, яка дозволяє заряджати батарею до 40% всього за 6 хвилин від розетки 200 В. Також Nissan FEV мав невелику сонячну батарею на даху, тепловий насос й рекуперацію.

Вражаюча технологічність, як для моделі 90-х років. Максимальна швидкість автомобіля становила 130 км/год, а розгін до сотні займав близько 20 секунд, що означає, що електромобіль від Nissan був дуже повільним.

Однак, модель так і не запустили у серію не через динамічні показники. Найголовнішою проблемою Nissan FEV стала епоха, коли його було розроблено, адже тодішній автомобільний ринок не мав жодної потреби в електричній моделі.

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До того ж в той час пальне було значно дешевшим й навряд чи покупці вирішили б проміняти автомобілі з ДВЗ на технологічний Nissan FEV. Саме тому цей електромобіль від японського автовиробника залишився лише вражаючою концепцією.