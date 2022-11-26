К сожалению, ситуация типична, ведь батарея – одно из слабых звеньев в комплексе надежности современного авто. А завести при этом двигатель нужно не только чтобы куда-то поехать, а чтобы подзарядить аккумулятор.

Система запуска двигателя – первое, что страдает в машине в результате "посадки" аккумулятора. Это и не удивительно, ведь стартер всегда был самым мощным потребителем энергии на борту. Между тем, есть несколько способов завести мотор при "сдохшей" батарее. Но прежде всего нужно принять меры, которые облегчат запуск:

Выключите все потребители электроэнергии в машине – фары, подогревы сидений и стекол, вентилятор климатической установки.

Загляните под капот – возможно, есть видимые причины, которые создали проблему с запуском: плотно ли сидят клеммы АКБ и свечные провода, не повредили ли грызуны жгуты проводки, нет ли лужи топлива под двигателем.

"Правильные" провода для "прикуривания" полезно возить в багажнике владельцу неновой машины. Особенно если она имеет склонность к проблемам с запуском.

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"Прикурить"

Два провода с тугими зажимами можно найти в собственном багажнике, в ближайшем магазине или гаражном кооперативе. Процесс несложный, главное – подсоединить "плюс" к "плюсу", "минус" к "минусу" и не замкнуть случайно "крокодилы" между собой.

А еще важно, чтобы провода были качественными , с толстой медной жилой, а не только с толстой пластиковой изоляцией, и чтобы медь была надежно соединена с зажимами. Способ подходит для всех машин, включая автоматическую трансмиссию, и включая случай с полностью посаженным акумулятором.

Бустер (Павербанк)

Модный гаджет поможет в случае, если аккумулятор не "мертвый", а просто здорово "подсел". Имейте в виду, что чаще всего этот компактный павербанк дает водителю одну-две полноценных попытки запуска. Этот способ подходит для всех машин без исключения – но при условии, что аккумулятор сел не ниже 8 – 9 вольт.

Специальный повер-банк для автомобиля (еще говорят – бустер) позволит сделать лишь одну-две попытки запуска мотора, если аккумулятор подсел.

С толкача

Двух-трех человек достаточно, чтобы разогнать машину на нейтральной передаче до 10 – 15 км/ч. Задача водителя – включить третью передачу и плавно отпустить сцепление. Не забыв перед тем включить зажигание.

Способ годится только для машин с механической коробкой передач, а еще он не очень полезен для дизелей – на них сцепление нужно пускать особенно плавно и не делать этого на передачах ниже третьей-четвертой.

С буксира

Этот метод для опытных водителей, ведь для задней машины есть опасность догнать тягач. Трос должен быть крепким, передача – третьей, а то и четвертой, и отпускать сцепление нужно плавно и вовремя, когда машина на нейтрали достигнет скорости 15 – 20 км/ч.

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Способ подходит только для машин с механической коробкой передач и так же не очень полезен для дизельных моторов.

Запуск двигателя путем буксировки другой машиной требует аккуратности от обоих водителей. Машину с "автоматом" так не заведешь, и дизели таких упражнений не любят.

За колесо

Несколько экзотический вариант, который, однако, вполне реальный. Одно из ведущих колес нужно вывесить домкратом, и включив вторую-третью передачу, резко проворачивать его по ходу движения машины. Получится не сразу, но в конце концов получится. В перерывах между неудачными попытками, когда вы будете отдыхать, не забывайте выключать зажигание, чтобы батарея не тратила свои скудные остатки энергии на разогрев катушки. Способ подходит только для машин с механической трансмиссией.

У современных автомобилей нет храповика для кривого стартера, но можно прибегнуть к раскрутке двигателя через колесо при включенной передаче.

Несколько предупреждений

Ни один из способов не поможет, если батарея "умерла" полностью, и не выдает хотя бы 8-9 вольт напряжения. Ведь даже при наличии мощного буксира, разгоняющего вашу машину на передаче, генератору нужен ток для обмотки возбуждения.

Прежде чем прибегать к одному из вышеприведенных способов после “посадки” АКБ, убедитесь, что дело только в аккумуляторе. Может быть, автомобиль не завелся сразу из-за какой-то другой неисправности, и АКБ села только в результате ваших многочисленных попыток завести неисправный двигатель?

Пытаясь запустить мотор одним из нестандартных способов, помните о правилах безопасности – они должны быть на первом месте. При запуске с буксира помните, что тормоз и руль без усилителей малоэффективны. Раскручивая колесо руками, не забывайте о перчатках и уберите свободные части одежды – шарф, пояс, различного рода тесемки.

Если машину с коробкой-”автоматом” будет решено тащить на СТО (или в другое место зарядки батареи) на тросе, помните об особых условиях буксировки машин с такой трансмиссией. Чаще это можно делать при скорости 30 – 50 км/ч и на расстояние до 30 – 50 км, а точнее можно узнать из мануала вашей модели.

Если аккумулятор автомобиля сел полностью, завести машину не удастся даже с буксира.

Рекомендация "Авто 24"

Если у вас уже не свежий аккумулятор и вы не очень уверены в нем, а приобрести новый заранее нет возможности, было бы неплохо потренироваться запускать мотор одним из приведенных выше способов. Отработав метод в спокойной обстановке, вы сможете потом уверенно действовать в нештатной ситуации, когда под угрозой окажется ваша поездка и другие планы.

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