На жаль, ситуація типова, адже батарея – одна зі слабких ланок у комплексі надійності сучасного авто. А завести при цьому двигун треба не лише щоб десь їхати, а щоб підзарядити акумулятор.

Система запуску двигуна – перше, що страждає в машині внаслідок “посадки” акумулятора. Це й не дивно, адже стартер завжди був найпотужнішим споживачем енергії на борту. Між тим, є кілька способів завести мотор при “здохлій” батареї. Але перш за все треба вжити заходів, які мають полегшити запуск:

Вимкніть усі споживачі електроенергії в машині – фари, підігріви сидінь та вікон, вентилятор кліматичної установки.

Зазірніть під капот – можливо, там є видимі причини, які створили проблему з запуском: чи добре сидять клеми АКБ та свічкові дроти, чи не пошкодили гризуни джгути проводки, чи немає калюжі пального під двигуном.

“Правильні” дроти для “підкурювання” корисно возити у багажнику власнику ненової машини. Особливо, якщо вона має схильність до проблем із запуском.

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“Прикурити”

Два дроти з міцними затискувачами можна знайти у власному багажнику, у найближчому магазині або гаражному кооперативі. Процес нескладний, головне – під’єднати “плюс” до “плюса”, “мінус” до “мінуса” і не замкнути випадково “крокодили” між собою.

А ще важливо, щоб дроти були якісними, з товстою мідною жилою, а не лише з товстою пластиковою ізоляцією, і щоб мідь була надійно з’єднана з затискувачами. Спосіб підходить для всіх машин, у тому числі з автоматичною трансмісією, у тому числі у випадку з геть посадженою АКБ.

Бустер (Павербанк)

Модний гаджет допоможе у випадку, якщо акумулятор не геть “мертвий”, а просто здорово “підсів”. Майте на увазі, що найчастіше компактний павербанк дає водієві одну-дві повноцінних спроби запуску.

Цей спосіб підходить для всіх машин без винятку – але за умови, що акумулятор сів не нижче, ніж до 8 – 9 вольт.

Спеціальний павер-банк для автомобіля (ще кажуть – бустер) дасть змогу зробити кілька спроб запуску мотора, якщо акумулятор підсів.

Штовхачем

Двох-трьох осіб достатньо, щоб розігнати машину на нейтральній передачі до 10 – 15 км/год. Завдання водія – увімкнути третю передачу і плавно відпустити зчеплення. Не забувши перед тим увімкнути запалювання.

Спосіб годиться лише для машин з механічною коробкою передач, а ще він не дуже корисний для дизелів – на них зчеплення треба пускати особливо плавно і не робити цього на передачах нижче третьої-четвертої.

З буксиру

Цей метод для досвідчених водіїв, адже для задньої машини є небезпека догнати тягача. Трос має бути міцним, передача – третьою, а то і четвертою, і відпускати зчеплення треба плавно і вчасно, коли машина на нейтралі досягне швидкості 15 – 20 км/год.

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Спосіб годиться лише для машин з механічною коробкою передач і так само не дуже корисний для дизельних моторів.

Запуск двигуна шляхом буксирування іншою машиною потребує акуратності від обох водіїв. Машину з “автоматом” так не заведеш.

За колесо

Трохи екзотичний варіант, який, проте, цілком реальний. Одне з ведучих коліс треба вивішати домкратом, і увімкнувши другу-третю передачу, різко провертати його за ходом руху машини. Вийде не одразу, але вийде. У перервах між невдалими спробами, коли ви будете відпочивати, не забувайте вимикати запалювання, щоб батарея не витрачала свої мізерні залишки енергії на розігрів котушки. Спосіб годиться лише для машин з механічною трансмісією.

Сучасні автомобілі не мають храповика для кривого стартера, але можна вдатися до розкручування двигуна через колесо при увімкненій передачі.

Кілька попереджень

Жоден зі способів не допоможе, якщо батарея “вмерла” повністю, і не видає бодай 8 – 9 вольт напруги. Адже навіть за наявності потужного буксира, який розжене вашу машину на передачі, генератору потрібен струм для обмотки збудження.

Перш ніж вдаватися до одного з наведених способів після “посадки” АКБ, переконайтеся, що справа лише в акумуляторі. Можливо, автомобіль не завівся відразу через якусь іншу несправність, і АКБ сів лише внаслідок ваших численних спроб завести несправний двигун?

Намагаючись запустити мотор одним з нестандартних способів, пам’ятайте про правила безпеки – вони мають бути на першому місці. При запуску з буксиру пам’ятайте, що гальма та кермо без підсилювачів малоефективні. Розкручуючи колесо руками, не забувайте про рукавички та приберіть вільні частини одягу – шарф, пояс, різного роду тасьми.

Якщо машину з коробкою-“автоматом” буде вирішено тягнути на СТО (або іншого місця зарядки батареї) на тросі, пам’ятайте про особливі умови буксирування машин з такою трансмісією. Найчастіше це можна робити при швидкості 30 – 50 км/год і на відстань 30 – 50 км, а точніше можна прочитати у мануалі вашої моделі.

Якщо акумулятор автомобіля сів повністю, завести машину не вдасться навіть з буксиру.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо у вас уже не свіжий акумулятор і ви не дуже впевнені у ньому, а придбати новий завчасно немає змоги, було б непогано потренуватись запускати мотор одним з вище приведених способів. Відпрацювавши метод у спокійній обстановці, ви зможете потім упевнено діяти у нештатній ситуації, коли під загрозою опиниться ваша поїздка та інші плани.

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