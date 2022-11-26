На жаль, ситуація типова, адже батарея – одна зі слабких ланок у комплексі надійності сучасного авто. А завести при цьому двигун треба не лише щоб десь їхати, а щоб підзарядити акумулятор.
Система запуску двигуна – перше, що страждає в машині внаслідок “посадки” акумулятора. Це й не дивно, адже стартер завжди був найпотужнішим споживачем енергії на борту. Між тим, є кілька способів завести мотор при “здохлій” батареї. Але перш за все треба вжити заходів, які мають полегшити запуск:
- Вимкніть усі споживачі електроенергії в машині – фари, підігріви сидінь та вікон, вентилятор кліматичної установки.
- Зазірніть під капот – можливо, там є видимі причини, які створили проблему з запуском: чи добре сидять клеми АКБ та свічкові дроти, чи не пошкодили гризуни джгути проводки, чи немає калюжі пального під двигуном.
“Правильні” дроти для “підкурювання” корисно возити у багажнику власнику ненової машини. Особливо, якщо вона має схильність до проблем із запуском.
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“Прикурити”
Два дроти з міцними затискувачами можна знайти у власному багажнику, у найближчому магазині або гаражному кооперативі. Процес нескладний, головне – під’єднати “плюс” до “плюса”, “мінус” до “мінуса” і не замкнути випадково “крокодили” між собою.
А ще важливо, щоб дроти були якісними, з товстою мідною жилою, а не лише з товстою пластиковою ізоляцією, і щоб мідь була надійно з’єднана з затискувачами. Спосіб підходить для всіх машин, у тому числі з автоматичною трансмісією, у тому числі у випадку з геть посадженою АКБ.
Бустер (Павербанк)
Модний гаджет допоможе у випадку, якщо акумулятор не геть “мертвий”, а просто здорово “підсів”. Майте на увазі, що найчастіше компактний павербанк дає водієві одну-дві повноцінних спроби запуску.
Цей спосіб підходить для всіх машин без винятку – але за умови, що акумулятор сів не нижче, ніж до 8 – 9 вольт.
Спеціальний павер-банк для автомобіля (ще кажуть – бустер) дасть змогу зробити кілька спроб запуску мотора, якщо акумулятор підсів.
Штовхачем
Двох-трьох осіб достатньо, щоб розігнати машину на нейтральній передачі до 10 – 15 км/год. Завдання водія – увімкнути третю передачу і плавно відпустити зчеплення. Не забувши перед тим увімкнути запалювання.
Спосіб годиться лише для машин з механічною коробкою передач, а ще він не дуже корисний для дизелів – на них зчеплення треба пускати особливо плавно і не робити цього на передачах нижче третьої-четвертої.
З буксиру
Цей метод для досвідчених водіїв, адже для задньої машини є небезпека догнати тягача. Трос має бути міцним, передача – третьою, а то і четвертою, і відпускати зчеплення треба плавно і вчасно, коли машина на нейтралі досягне швидкості 15 – 20 км/год.
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Спосіб годиться лише для машин з механічною коробкою передач і так само не дуже корисний для дизельних моторів.
Запуск двигуна шляхом буксирування іншою машиною потребує акуратності від обох водіїв. Машину з “автоматом” так не заведеш.
За колесо
Трохи екзотичний варіант, який, проте, цілком реальний. Одне з ведучих коліс треба вивішати домкратом, і увімкнувши другу-третю передачу, різко провертати його за ходом руху машини. Вийде не одразу, але вийде. У перервах між невдалими спробами, коли ви будете відпочивати, не забувайте вимикати запалювання, щоб батарея не витрачала свої мізерні залишки енергії на розігрів котушки. Спосіб годиться лише для машин з механічною трансмісією.
Сучасні автомобілі не мають храповика для кривого стартера, але можна вдатися до розкручування двигуна через колесо при увімкненій передачі.
Кілька попереджень
- Жоден зі способів не допоможе, якщо батарея “вмерла” повністю, і не видає бодай 8 – 9 вольт напруги. Адже навіть за наявності потужного буксира, який розжене вашу машину на передачі, генератору потрібен струм для обмотки збудження.
- Перш ніж вдаватися до одного з наведених способів після “посадки” АКБ, переконайтеся, що справа лише в акумуляторі. Можливо, автомобіль не завівся відразу через якусь іншу несправність, і АКБ сів лише внаслідок ваших численних спроб завести несправний двигун?
- Намагаючись запустити мотор одним з нестандартних способів, пам’ятайте про правила безпеки – вони мають бути на першому місці. При запуску з буксиру пам’ятайте, що гальма та кермо без підсилювачів малоефективні. Розкручуючи колесо руками, не забувайте про рукавички та приберіть вільні частини одягу – шарф, пояс, різного роду тасьми.
- Якщо машину з коробкою-“автоматом” буде вирішено тягнути на СТО (або іншого місця зарядки батареї) на тросі, пам’ятайте про особливі умови буксирування машин з такою трансмісією. Найчастіше це можна робити при швидкості 30 – 50 км/год і на відстань 30 – 50 км, а точніше можна прочитати у мануалі вашої моделі.
Якщо акумулятор автомобіля сів повністю, завести машину не вдасться навіть з буксиру.
Рекомендація “Авто 24”
Якщо у вас уже не свіжий акумулятор і ви не дуже впевнені у ньому, а придбати новий завчасно немає змоги, було б непогано потренуватись запускати мотор одним з вище приведених способів. Відпрацювавши метод у спокійній обстановці, ви зможете потім упевнено діяти у нештатній ситуації, коли під загрозою опиниться ваша поїздка та інші плани.
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