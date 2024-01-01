Какие электромобили гниют на китайских свалках: фото, видео

В конце прошлого лета редакция Авто24 уже рассказывала о тех свалках, опубликовав фотографии с тысячами заброшенных машин. Это были не всегда новые электромобили, а уже изрядно изношенные и устаревшие по своим характеристикам. Все они ждут утилизации.

Никакой свежей информации о росте таких свалок и количества автомобилей не зафиксировано. Поэтому сегодняшние рассказы о кладбищах брошенных автомобилей базируются на старых фотоматериалах. И это понятно: все, что должно было быть отправлено на свалку, отправлено не позднее сентября-октября 2023 года. Автомобили на свалках ждут дальнейшей утилизации, но это может затянуться на десятилетия.

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Накопление автосвалок началось во второй половине 2019 года, а уже в 2022-м зафиксирован спад в росте таких кладбищ по всей стране.

В 2023 году на свалку отправлено несколько тысяч старых электромобилей, в т.ч. каршеринговых. Это свидетельствует о том, что эра электромобилей первого поколения завершилась, как и государственная поддержка производителей и потребителей.

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Более современные электромобили быстро вытеснили первые модели. Фото с сайта gregabandoned.com

Ранее для стимулирования продаж электромобилей существовала кредитная система, что вознаграждала производителей электромобилей и штрафовала производство автомобилей с высоким потреблением традиционного топлива. Это сильно подтолкнуло китайский автопром. С другой стороны, для покупателей существовали субсидии в размере до 60 000 юаней, то есть 8 400 долларов США на транспортное средство, что учитывались при покупке электромобиля. В дополнение к этому в некоторых городах были введены ограничения на традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

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Однако не обошлось без мошенничества: десятки компаний начали выпускать электромобили без аккумуляторов или с аккумуляторами, не соответствующими стандартам. В 2016 году такого фальсификата было выявлено на сумму более 9,3 миллиардов юаней (1,3 миллиарда долларов). Пекин начал сокращать субсидии.

Дольше всех продержалась компания Lifan, но в 2020 году и она объявила о банкротстве. Фото с сайта gregabandoned.com

Столкнувшись с новой внезапной сменой политики, многие компании не могли найти способ удержаться на плаву, остались на мели, но в основном обанкротились. Их электромобили за два-три, максимум четыре года начали выходить из строя и попадали прямо на свалку, поскольку уже не могли конкурировать с более современными автомобилями.

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Из более чем 500 китайских производителей электромобилей, которые соревновались за субсидии в 2019 году, сегодня остаются активными около 100, из которых более десятка выпускает электромобили. Вот таких электромобилей на тех свалках пока не видно.